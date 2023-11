Lyžaře i bikery vyvážejí v areálu Kraličák do kopce místo vleků kryté pásy

Nový pás zvyšuje celkovou délku krytých pojízdných pásů v areálu na téměř 400 metrů, areál do nich investoval během posledních dvou let. Využívat ho budou moci v létě i bikeři.

„Pás lze využít celoročně, propojuje nám dnes dvě části areálu namísto původního propojení lyžařským vlekem,“ nastínil majitel areálu Dušan Juříček s tím, že právě kvůli bikerům je pás širší než obvykle, což však ocení i rodiče s malými dětmi.

V areálu od konce loňského roku odstranili čtyři starší vleky, ponechali však stejný počet sjezdovek. Středisko nyní disponuje moderní šestisedačkovou lanovkou, dvojsedačkou a jedním vlekem.

V plánu je ještě výstavba kombinované lanové dráhy, na níž jsou umístěny současně kabiny i sedačky. Návštěvníky vyveze na vrchol Štvanice z hynčické strany. V létě mohou bezbariérové kabiny využívat vozíčkáři či matky s kočárky, v zimě rodiny s dětmi nebo lyžařské školy. V republice je lanovka typu Kombibahn ojedinělá.

„Lanová dráha z hynčické strany je zhruba v délce tisíc metrů,“ doplnil Juříček.

Přibýt mají ubytovací kapacity s 500 lůžky

Na tyto investice má v budoucnu navázat výstavba ubytovacích objektů s nabídkou nových pracovních míst na celém území Staroměstska.

„Máme rámcově desetiletý plán, který bude reagovat na vývoj. V nejbližším horizontu, roku či dvou, by se mělo jednat o kombinaci bydlení, turistiky či občasného bydlení o 500 lůžkách,“ přiblížil majitel areálu. Záviset to ovšem bude i na poptávce.

Rozvoj území se podle starosty Starého Města pod Sněžníkem Lukáše Koreše promítá i do počtu obyvatel. Město jich má nyní 1 750, na začátku 90. let zde však žilo přes dva tisíce lidí.

„Nyní se propad po letech zastavil a počet obyvatel začal růst. Je to novými pracovními nabídkami, vyšší porodností i tím, že se chataři stávají trvalými obyvateli. Máme ale i nově příchozí,“ shrnul Koreš.

Kraličák investuje do vybavení a zázemí každoročně. Loni v červnu se zde otevřela nová bobová dráha za 35 milionů korun, která jako jediná v Česku nabízí dva karusely, tedy otočky o 360 stupňů a dojezd do tunelu. Za posledních pět let přesáhly investice do areálu celkově 400 milionů korun.