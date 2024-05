Soutěž dopraváků zaskočila řidiče, zmatkovali i profesionální šoféři

Jedenáctého ročníku soutěže o nejlepšího regulovčíka Olomouckého kraje se zúčastnilo čtrnáct dopravních policistů.

„Ty nejprve čekal písemný test složený z otázek pravidel silničního provozu, odborných znalostí právních předpisů a interních aktů řízení. Poté se soutěžící přesunuli do silničního provozu, kdy každý z nich pět minut řídil provoz na křižovatce olomouckých ulic třída Kosmonautů a 17. listopadu,“ popsal krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Část řidičů podle něj situaci vůbec nezvládla. „Těžkou hlavu udělali policisté několika motoristům, kteří si vůbec nevěděli s pokyny rady a zmatkovali. Hodnoticí komise se shodla na tom, že znalosti šoférů, jak projet křižovatkou řízenou policistou, jsou rok od roku horší,“ podotkl Hejtman.

Policista vysvětluje, co znamenají pokyny při řízení křižovatky:

Výsledkem letošního ročníku bylo, že přestože policisté řídili křižovatku jen necelé dvě hodiny, museli rozdat 18 pokut v celkové výši 40 tisíc korun, což bylo v historii konání regionálního kola soutěže zatím nejvíc.

V případě běžného nasazení policistů při řízení křižovatky obvykle řidiči neznající pokyny vyváznou bez trestu, neboť se hlídka musí věnovat usměrňování dopravy a nemůže provinilce zastavovat. Při soutěži už se ale na základě dřívějších zkušeností s takovými situacemi počítá, a jsou zde proto připraveni další policisté, kteří s šoféry prohřešky řeší.

„Jde o ty opravdu nejhorší, kdy řidiči například vjíždějí do křižovatky, přestože je k nim policista čelem či zády, kdy vjet nesmí. To je ekvivalent jízdy na červenou, takže to se třeba domluvou ani řešit nesmí,“ nastínil po loňském ročníku soutěže dopravní expert a krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz, který byl přímo na místě jako jeden z rozhodčích.

„Byly chvíle, kdy moc nechybělo a skončilo to nehodou. A to se bavíme o těch opravdu velkých porušeních. Momentů, kdy šoféři očividně nevěděli, co mají dělat, bylo ještě mnohem víc. Potvrdilo se, že velká část ty pokyny nezná, případně třeba neví, jak kolem policisty odbočit,“ dodal s tím, že chybovali i profesionální řidiči.

Letošní ročník zmíněné soutěže, v níž na dopravní policisty na závěr čekala ještě jízda zručnosti se služebním vozem, se stal stejně jako loni Michal Butkovič z dálničního oddělení Kocourovec. Ten bude kraj reprezentovat v září na celorepublikové soutěži společně s druhým Ondřejem Matulou z dopravního inspektorátu Prostějov.