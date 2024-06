Žije jen díky ošetřovatelům. V Olomouci přišlo na svět mládě ohrožené žirafy

Mládě je nyní s matkou, návštěvníci zoo by jej mohli poprvé spatřit již v pondělí příští týden, řekla v sobotu mluvčí zoo Iveta Gronská.

Stádo žiraf Rothschildovy nyní v Zoologické zahradě na Svatém Kopečku čítá devět samic a tři samce, včetně tohoto mláděte.

Samice porodila své třetí mládě 30. května. Od předchozího porodu uplynula dlouhá doba, protože i v olomoucké zoo bylo rozmnožování žiraf pozastaveno. Zřejmě z tohoto důvodu nastaly u porodu komplikace v podobě zhoršení průchodnosti porodních cest a následné přidušení mláděte a otok jeho mozku.

„Malý samec zůstal ležet, nehýbal se, po resuscitaci špatně dýchal kvůli zalití dýchacích cest plodovou vodou, neudržel vzpřímenou hlavu, nekoordinoval pohyby ani polohu, překrvené oči na podněty nereagovaly, nebyl u něj patrný sací reflex,“ uvedla veterinářka Lenka Chrastinová.

Mládě však mělo běžnou hmotnost zdravého žirafího novorozence, zhruba 75 kilogramů. „Ošetřovatelé věděli, že matka spolupracuje, a rozhodli se i s vědomím nejistého výsledku vrátit mládě do života a následně k matce, což znamenalo probdít s ním několik nocí, neustále ho zvedat a vodit. Trpělivě, oddaně, s dodáním síly samotnému zvířeti,“ doplnila mluvčí zoo.

Ošetřovatelé si podle ní zároveň uvědomovali, že pokud by u mláděte nastaly během odchovu problémy neslučitelné s posláním zoologických zahrad, museli by zvíře utratit. K tomuto rozhodnutí by vedla například ztráta zraku, nemožnost pohybu, nepřítomný sací reflex či nezačlenění se do stáda.

„Rádi bychom na tomto případu veřejnosti ukázali, že i pro nás jsou některá rozhodnutí velmi těžká. Zvířata utrácíme až po vyčerpání veškerých ostatních možností, současně musíme zastupovat přírodu, abychom v konečném důsledku nepodporovali vymizení živočišného druhu z naší planety, ale zajistili životaschopnou populaci pro další generace,“ doplnil ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň.

Žirafě kvůli ropě hrozí vyhubení

U mláděte žirafy k tomuto rozhodnutí nakonec dospět nemuseli - edém mozku podle chovatelů každým dnem postupně ustupoval a mládě se zotavovalo. Nejprve začalo bez potíží dýchat, mělo sací reflex, s pomocí se postavilo, v následujících dnech už chodilo pouze pod dozorem, zlepšoval se mu zrak.

„Jak čas plynul, sameček začal poskakovat, cválat, pozorovat okolí. Ostatní žirafy o něj projevovaly velký zájem. A ten největší jeho matka. V těchto dnech lze říci, že je na nejlepší cestě stát se samostatným a plnohodnotným členem stáda, se kterým bude vyrůstat,“ dodala mluvčí.

Žirafa Rothschildova je v přírodě ohrožená vyhubením. V roce 2018 v ní žilo 1399 jedinců, současné počty hovoří už jen o stovkách. Ohrožena je především těžbou ropy v oblasti přirozeného výskytu. Olomoucká zoo je chovem žiraf věhlasná, chovají se zde již od roku 1976, dosud se zde narodilo sedm desítek mláďat. V roce 1999 se zapsala do historie chovu žiraf, když samice Veronika porodila dvojčata.