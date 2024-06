Nadšenci obnovují na Jesenicku pramen i upomínku na tragickou smrt mladé dívky

Projekt Jesenické prameny u Antonínova pramene neboli Antoniusquelle neuvádí žádný přesný rok vzniku, iniciátora stavby a dosud se také nepodařilo objevit žádnou fotografii s jeho původní podobou.

„Víme jen, že společně s výstavbou nedaleké rozhledny byla obnovena výstupová cesta a v roce 1899 také tento pramen, a to na popud pana Ritsche z Frývaldova,“ uvádí web k prameni v lese.

Na modré turistické značce lze kousek pod vrcholem Zlatého chlumu narazit na dva prameny. Spodní z nich je upravený a je možné tu posedět na lavicích. Je zde i cedulka s letopočtem 1868, která podle informací z webové stránky estudanky.eu označuje rok renovace blízkého Antonínova pramene I.

Web Čti Jeseníky zmiňuje, že pověsti již odpradávna vodě z pramene připisují léčivou moc. Na počátku 20. století se tady proto zvažovala stavba sanatoria nebo lázní, které by využívaly její léčivou moc i příhodnou polohu místa.

Autoři připomínají, že první doložené písemné zmínky o Antonínově prameni se datují až do třicátých let 20. století. Tehdy znalci zjistili radioaktivitu zdejších vod. Podle současných měření by se voda pramene řadila mezi léčivé přírodní vody. Přesnější a potvrzovací měření jsou plánována na letošní jaro.

Cesta pro radu lékaře skončila tragicky

Fond knih Čti Jeseníky a Rychleby přispěl loni na podzim k oživení místa. Mimo jiné vyhloubili jezírko, z něhož může zachycená radioaktivní voda působit na blízké okolí.

Letos má následovat položení nášlapných kamenů zobrazujících lidské a zvířecí stopy. Odkazovat budou na nešťastné umrznutí mladé dívky a objevení pramene, tedy na pověsti a vzpomínky, které se týmu Čti Jeseníky podařilo dohledat.

„Od kostela v Nové Senince až k hranici s dnešním Polskem vedla původní, místy dodnes znatelná cesta, která směřovala kolem pramene nebo svatého obrázku na Rykowisko a odsud dále až k lidským obydlím,“ přibližují nadšenci.

„Obrázek na stromě nedaleko pramene souvisel s touto pověstí. Kdysi o Vánocích tady umrzla mladá dívka z nedaleké vsi Kamienica, která se do Špiklic vydala pro radu k zázračnému doktorovi. Když její příbuzní nechali zhotovit obrázek sv. Antonína, brzy se o něm rozneslo, že je zázračný,“ doplnil tým Čti Jeseníky.

Léčivou moc zdejší vody velebí i příběhy tradované mezi původními obyvateli.