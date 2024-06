Před dvaceti lety prožila Litovel sedm minut zkázy. Začalo to bílou mlhou

Svědci pozorovali nad Moravou zárodky osmi tornád Pět let po ničivém tornádu v Litovli svědci nedaleko od místa pozorovali a zdokumentovali zárodky osmi tornád. Meteorologové nad snímky červnové skupiny tromb (atmosferický vír s nehorizontální osou rotace) v oblasti mezi Litovlí a Náměští na Hané nedaleko Olomouce žasli. „Tolik tornádových trychtýřů v jeden okamžik jsme v České republice zaznamenali vůbec poprvé,“ uvedl tehdy Tomáš Púčik z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Současný výskyt čtyř tromb najednou byl v České republice nevídaný jev. Jev trval přibližně hodinu. Podle svědků při něm vznikalo šest i více tromb najednou. „Dosud se nám nepodařilo udělat záběr, kde je možné vidět čtyři tromby v jeden moment. Navíc podle pozorovatelů se takovýchto útvarů na nebi společně vyskytlo až osm, což je dosud nevídané množství. Možná také proto, že se objevily v hustě obydlené oblasti, kde je mohlo pozorovat velké množství lidí, se je podařilo zaznamenat,“ zhodnotil tehdy meteorolog. Někteří lidé přitom nafotili přes sedmdesát snímků tromb, experti si tak mohli udělat představu, jak se jednotlivé trychtýře vyvíjely. Zda se na nebi mohlo objevit i tornádo, však nemohou jednoznačně říct. „Na myšlenku, že se na nebi mohlo objevit i tornádo, nás přivedl fotografický materiál a výpověď jednoho ze svědků, který uvedl, že viděl vír vodních par vpravo dole od jedné z tromb,“ vysvětlil Púčik. Nasedli do letadla Po více než pěti letech od události se meteorologům do rukou dostaly i fotografie pořízené ze vzduchu, které zachycují minimálně dvě tromby zároveň. Pořídil je Martin Švarc s kolegou, kteří ihned poté, co zpozorovali výskyt tromb, nasedli do letadla a pořídili sadu snímků z neobvyklé pozice. Po více než 5 letech od tornád v Litovli Martin Švarc s kolegou poté, co zpozorovali výskyt tromb ze země, nasedli do letadla a pořídili sadu snímků. Jedná se zřejmě o první snímky v České republice pořízené ze vzduchu, které zachycují minimálně 2 tromby zároveň.. Tromby se vytváří při nestabilních atmosferických podmínkách a doprovází mohutná bouřková oblaka typu cumulonimbus či cumulus congestus. Ve spodních vrstvách atmosféry se tvoří určitá cirkulace v podobě víru, a tu potom může silný výstupní proud daného mraku dostat do vertikální polohy. Trombám svědčí, když je vzduch v nižších vrstvách poměrně vlhký a zároveň se v nich vyskytuje rychlý pokles teploty v závislosti na výšce, což napomůže vzniku silného stoupavého proudění. Tyto jevy se vyskytují hlavně po přechodu studené fronty, kdy proniká vlhký a chladnější vzduch s výraznými přeháňkami a bouřkami. V Náměšti však počasí nebylo typické pro vznik tromby – teplota dosahovala až k 16 stupňům Celsia a na bouřku to podle svědků také nevypadalo. „Svou roli zde sehrála velmi vysoká vlhkost vzduchu, protože v suchém počasí by se víry nezviditelnily. Pro mě samotného ale byl výskyt tromb překvapením, protože v okolí se neobjevila žádná mohutná kupovitá oblačnost. Atmosféra si ale sem tam takovéto překvapení pro nás přichystá,“ zhodnotil tehdy Púčik. Podle něho vše spíše připomínalo vodní smršť, která se také projevuje jako vzdušný vír vznikající pod základnou kupovitých oblaků, přičemž se váže výlučně na vodní plochy. Podobné záběry jsou tak známé například z přímořských oblastí, kde jsou smrště relativně běžné a nebezpečí ve slabé formě představují jen pro malá plavidla. „Souvislost tromb právě s touto smrští nás napadla hlavně proto, že nad mořem bývá velmi vysoká vlhkost vzduchu v přízemních vrstvách, jako tomu bylo i v tomto případě,“ vysvětlil meteorolog. Na záhadu, proč se tolik unikátních jevů děje právě v oblasti Litovle a okolí, vysvětlení nemá. „V rámci vědecké obce se některé studie zabývají souvislostí mezi výskytem tornád a lokálními faktory. Jednoznačný důkaz však zatím nikdo neposkytl. Litovelské tornádo bylo silné, a ta se většinou vážou na cirkulace přímo v bouřkách, pochybuji tedy, že by vznik tornáda souvisel třeba s vodní plochou nebo podobnými lokálními faktory. Tornáda však patří k málo prozkoumaným jevům a atmosféra skýtá mnohá překvapení, na jednoznačnou odpověď si tak asi budeme muset ještě počkat,“ uzavřel Púčik.