Jágrovy dekády v lize. Poprvé v roce 1988 a stále umí ohromit

Když premiérově nastoupil v československé lize, chodil jsem krátce do třetí třídy. O dva roky později jsem ho poprvé - aniž to ve mně zanechalo stopu - viděl na Horáckém zimním stadionu.

A při první stávce v NHL jsme se společně s dalšími kumpány vykašlali na lekci tanečních, abychom ho zase spatřili.

V neděli jsem vzal poprvé na hokej a na Jágra pětiletého syna a „bojím“ se, že jednou také on bude utíkat z tanečních, protože „68“ bude pořád hrát.



Je to téměř 32 let, co Jaromír Jágr naskočil do ligy. Příští rok v ní načne už pátou dekádu a pořád - jak ukázalo jeho nedělní představení (2+2) na Spartě - umí ohromit.

Jaká byla jeho desetiletí v lize?

Jágr kouří Spartu I. (1981-1990)

Bylo mu šestnáct, nosil celoobličejový plastový kryt a na dresu měl ještě číslo 15. Kouč Eduard Novák si mladého Jágra po výtečné sezoně v dorostu vytáhl do áčka, kde hned zažil žertík mazáků. Ti ho usadili na místo, které jinak patřilo Milanovi Novému, a tak když se velevážený kanonýr zjevil v kabině, nestačil se divit, co za bažanta mu zabírá flek. „Říká: Dobrý den, pane Nový, já jsem Jarda. Tak já: Ahoj Jardo, sedíš mi na místě. Můžeš si, prosím tě, sednout jinam?“ vzpomínal později Nový.



O přestávce zápasu s Litvínovem se zase zakousl do chleba se sádlem, až když ho trenér zpražil, schoval ho. První ligový gól dal tři týdny po premiéře Dominiku Haškovi. Bylo to 4.října 1988.

Už v této době byl svůj, a tak když v sezoně 1989/1990 Kladno hrálo semifinále se Spartou, on se před čtvrtým zápasem hodil marod. Vadilo mu, že mu trenéři pořád něco vyčítají. Pak zasáhl jeho otec. „Děláš si srandu? Mazej na stadion!“ Jágr junior poslechl, do bolavého kolena mu píchli injekci a on reprezentačnímu brankáři Břízovi dal tři góly. A Československý sport druhý den vyšel s památným titulkem: „Jágr kouří Spartu.“

Z diskotéky na led. (1991-2000)

NHL stávkovala, extraliga byla prošpikována tuzemskými hvězdami, mezi kterými vynikal Jágr. Jeho otec šéfoval klubu, syn proto hrál za Kladno zadarmo, zatímco třeba Martin Straka v Plzni bral 150 tisíc měsíčně. Zároveň si ale „68“ uměl přivydělat, zaskočil v Bolzanu či v Německu za Schalker.

Právě po návratu z Německa, kde v jediném mači vstřelil gól a přidal 10 asistencí, se mu nechtělo na dalekou cestu do Ostravy. Otec ho přemlouval, leč marně. Počátkem ledna 1995 se ale spor vedení NHL s hráčskými odbory blížil ke konci a Jágr tušil, že to může být jeden z posledních duelů v Česku. S týmem proto přece jen vyrazil o den dřív. „Klukům jsem večer navrhl, že bychom mohli jít omrknout místní diskotéku,“ psal v knize Z Kladna do Ameriky.



Další den Jágr a spol. i přes skotačení vyhráli 7:2, útočník dvakrát skóroval, jednou v oslabení (ano, i to hrával), připsal dvě asistence. Diváci tleskali hostům, v hale zavládla jágrmanie a někteří si při jeho sezení na trestné přišli pro podpis.

Jágr „kouří“ Znojmo. (2001-2010)

Robert Kysela, mistr světa z Vídně 1996, měl před sebou poslední sezonu v nejvyšší soutěži a vzhledem k roční výluce v NHL si zahrál v mužstvu s Jaromírem Jágrem. A stále si ze sezony 2004/2005 vybavuje detaily.

„Bylo šest let po Naganu, kdy byl Jarda top světový hokejista. Na to budu vzpomínat do smrti. Vždy mi říkal: Tady se postav, já ti to sem nahraju a střílej. Nestarej se, jestli ti nahraju zleva nebo zprava. Prostě tu stůj. Měl fantastické věci. Pamatuju si utkání ve Znojmě, které mi utkvělo v paměti ještě víc. Vedli jsme o gól a Jarda dvě minuty před koncem vzal puk a normálně s ním jezdil půl minuty, což je v hokeji strašně dlouhá doba. Nikomu ho nepůjčil. Celá hala stála a tleskala mu.“

Mimochodem, toto byl Jágrův druhý střet se Znojmem v ročníku, při tom prvním nasázel čistý hattrick, tedy tři góly za sebou.



Jágr kouří Spartu II. (2011-2020)

Další výluka v NHL, a tak generální manažer Dallasu Joe Nieuwendyk přiletěl osobně obhlédnout, jak se útočníkovi, kterého v létě ulovil, daří. „A můžu v Texasu fanoušky uklidnit.“ Jágr dal před svým šéfem Spartě hattrick, přičemž po utkání říkal: „Musel jsem před ním trošku máknout. Měl jsem i další šance, mohl jsem klidně dát pět šest gólů.“



I na podzim 2012 platilo, že kamkoliv Kladno přijelo, nastalo hokejové posvícení. Sám Jágr, už coby majitel Rytířů, vylepšil jejich hospodaření přeložením několika domácích zápasů do O2 areny. Ten proti Slavii, jež tu jinak byla doma, i ten proti Kometě se mnohým zaryly do paměti. „Hrál jsem přímo v Jágrově lajně, kde byl ještě Plekanec, Tlustý a Židlický. V prvním zápase jsem si nepřipadal jako v nároďáku, ale jako v NHL,“ vzpomínal obránce Marek Černošek.

Čtvrtá Jágrova dekáda v lize má před sebou poslední rok, Kladno je - i přes řadu Jágrových absencí - klubem, který na stadiony soupeřů láká nejvíc diváků. S velkou pravděpodobností poprvé v historii se tak extraliga dostane přes hranici dvou milionů diváků.

A začne i pátá dekáda JJ? „Nemá rodinu, která by ho limitovala, takže opravdu asi do těch padesáti hrát bude,“ míní bývalý útočník Tomáš Vlasák. Dál tak bude udivovat.