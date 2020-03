Musíme vyhrát jeden zápas, burcuje tým vítkovický kapitán Výtisk

Poslední Kladno totiž vyhrálo v Brně a dotáhlo se na tříbodový rozdíl, Pardubice vyhrály v Třinci a mají stejný počet bodů jako Vítkovice a Litvínov.



„Z naší strany špatné. Museli jsme si něco vyříkat, že takhle se hrát nedá!“ přiblížil Výtisk dění ve vítkovické kabině. „Nemůžeme spoléhat na to, že někdo jiný zakopne, prohraje a bude hotovo. Když si to neuhrajeme sami, tak to nebudeme mít. Celou sezonu nám nikdo nepomohl, že by výsledky hrály nějak pro nás, takže když si to neuhrajeme, tak to nebude.“

Od poslední příčky vás dělí pouze tři body. Jak to na vás působí? Doléhá tahle nepříjemná situace na tým?

Vnímáme to. Musíme vyhrát jeden zápas, abychom tam byli. Máme na to dva špíly. Je to o nás. Předtím jsme z deseti zápasů snad osm vyhráli, ale nesmíme se uspokojit, že už se to nějak dojede a třeba Kladno zakopne a prohraje. Bohužel se tak neděje, takže si to musíme uhrát sami. Byli jsme na osmi bodech (náskoku – pozn. aut.), teď jsme na třech. Je to jen naše chyba a jen my si to musíme uhrát.

ONLINE: Vítkovice - Karlovy Vary podrobná reportáž od 17:30

Ani ostatní výsledky vám nepomáhají, že? Vaši soupeři v boji o záchranu bodují.

My nemůžeme kalkulovat, musíme vyhrát jeden zápas a zachráníme extraligu. Kalkulovat a dívat se, jak hrají ostatní, to by byl risk.

Jak se díváte na los posledních dvou kol? Hostíte Karlovy Vary, pak hrajete v Hradci Králové.

Jestli to chceme urvat, tak musíme jednoho porazit.