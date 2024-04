Kometa si vybrala náhradu za Furcha, čeká na Stezkův návrat ze zámoří

Sedmadvacetiletý plzeňský rodák odchytal v končící sezoně sedmadvacet zápasů v AHL za Coachellu. Připsal si v nich 18 vítězství, dvě čistá konta a úspěšnost zákroků 91,4 procent.

Do branky Seattlu se ve své nováčkovské sezoně, které se dočkal osm let poté, co ho do NHL draftovala Minnesota, nedostal. Na podzim ho přibrzdily potíže s kolenem, v němž mu lékaři objevili infekci.

V extralize se Stezka představil v dresech Liberce, Chomutova a Vítkovic, kde si udělal největší jméno. V sezoně 2022/23 jim výraznou měrou pomohl k postupu do semifinále play off, prosadil se do reprezentace a byl vyhlášen nejlepším gólmanem extraligy. Tyto výkony mu vynesly pozvánku do NHL.

S dvoucestnou smlouvou však putoval do AHL. „Počítám, že začnu na farmě, kde si chci vybojovat místo. Teprve potom se mohu snažit, abych si zasloužil i šanci výš. Musím být trpělivý a musím zlepšit spoustu věcí, zvyknout si na menší hřiště i trošku odlišný styl hokeje,“ řekl tehdy.

Aleš Stezka likviduje trestné střílení Petra Holíka.

Nyní by se měl podle informace iDNES.cz vrátit do Evropy, a pokud se tak stane, zamíří do Brna. Ani tam ho nečeká snadná práce; navázat na vynikající výkony končícího Dominika Furcha bude pro jakéhokoliv brankáře velkou výzvou.

V Kometě by měl Stezka vytvořit brankářský tým s nadějnými mladíky. Osmnáctiletý Jan Kavan si už v této sezoně řekl o pozornost výborným záskokem za Furcha v době jeho zranění, třetím do party se pak v Brně stane nejlepší brankář první ligy Michal Postava z Přerova.

Kometa změny v brankovišti zatím nepotvrdila. Momentálně její boss Libor Zábranský řeší jiné starosti, oznámil převzetí fotbalového klubu Zbrojovka Brno.