Liberec si podržel Flynna. Zůstávají i obránci Ivan s Aubrechtem

Čerstvě pětadvacetiletý rodák z britského Burnley Flynn má od příchodu pod Ještěd z Mladé Boleslavi za sebou dvě nejpovedenější sezony. Ve 113 utkáních za Liberec nasbíral 89 bodů za 44 gólů a 45 nahrávek a zařadil se mezi lídry týmu.

V tomto ročníku si v základní části připsal za 45 startů 44 bodů (19+25), byl tak třetím nejlepším střelcem a čtvrtým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Ve vyřazovacích bojích přidal v sedmi zápasech asistenci. Na kontě má i sedm reprezentačních startů.

Čtyřiadvacetiletý slovenský reprezentant Ivan odehrál za Bílé Tygry už tři sezony a patří k pilířům zadních řad. V základní části nastřádal za 51 zápasů 14 bodů (5+9), v devíti startech v bojích o titul měl bilanci 0+3.

„Oba kluci mají ideální hokejový věk, jejich podpis je důležitý pro zachování osy týmu i při několika odchodech. Budeme se snažit o podepsání smluv i pro další sezony, ale očekávám, že mají ambice odejít do zahraničí,“ řekl hlavní kouč Filip Pešán.

Třiadvacetiletý Aubrecht strávil velkou část ročníku v prvoligových Litoměřicích, v závěru sezony povýšil do Liberce, v jehož dresu odehrál 21 zápasů, z toho osm v play off a měl jednu nahrávku. „U Davida věříme v jeho potenciál. Je to liberecký odchovanec, který přináší potřebnou tvrdost do našeho týmu,“ uvedl Pešán.