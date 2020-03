Vítkovice na hraně. Čeká je poslední domácí duel o spásu

Očima klubové legendy

Jaroslav Lyčka, kapitán mistrovského týmu z roku 1981: „Současnou situaci hodně prožívám, jsou to nervy i po těch letech, neboť sounáležitost s klubem stále přetrvává. Když jsem ve Vítkovicích začínal, bylo to ve druhé lize a stále si dobře pamatuji, jak těžké bylo vybojovat postup. Probíráme to s kamarády u piva, ale tam je to jednodušší. Vůbec si neumím představit ten dopad, kdyby se tým Vítkovic neudržel v extralize, jak by to ovlivnilo ekonomickou situaci klubu, jak by to vnímali sponzoři nebo třeba hokejová mládež Vítkovic. Držím pěsti, aby k tomu nedošlo, ale vím, že zeměkoule se bude točit dál i v případě sestupu, což by ze sportovního hlediska nebylo dobré. Hokej je v Ostravě i kraji fenomén, a kdyby Vítkovice chyběly v extralize, byla by to velká škoda nejen pro fanoušky z Ostravy, ale i z celého okolí.“