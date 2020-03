Litvínovský kouč: K překvapivým výsledkům se nechci vyjadřovat

„Snad se nebude rozhodovat až v posledním kole s Kladnem,“ nepřeje si zápas o všechno litvínovský asistent trenéra Jindřich Kotrla. „Ne že bychom se toho děsili... Kdybychom hráli tak jako v poslední době, uhráli bychom to.“



Verva v neděli vypráskala Vítkovice 4:0, čišelo z ní sebevědomí. „Cítím, že máme sílu. Kluci plní, co mají, vědí, o co se hraje. Každý do hry dává maximum a podle toho to vypadá,“ pochvaluje si Kotrla.

Litvínov, Pardubice i Vítkovice, 60 bodů. Kladno 57. Čtyřlístek ohrožených je v tabulce namačkaný. Verva má se všemi lepší vzájemnou bilanci. A získá-li dnes stejně bodů jako Kladno doma s Mladou Boleslaví, může bouchat šampus.

ONLINE: Olomouc - Litvínov podrobná reportáž od 17:30

„Tabulku sleduje každý, tomu se nedá zabránit. Ale jsem příjemně překvapený, že naši kluci tlak snáší velmi dobře,“ vidí Kotrla a některé překvapivé výsledky celků ze dna nekomentoval: „Nechci se vyjadřovat k tomu, jak všechno probíhá.“



Útočník Richard Jarůšek před zápasem s Olomoucí burcuje: „Dělám maximum, nechci spadnout, všichni makáme na tisíc procent. Máme náskok, je to jen na nás. Když tři body urveme, máme vystaráno!“

Celé kolo startuje v 17.30, z marodů Vervy se možná vrátí útočník Hanzl, otazník je nad bekem Moravčíkem, který v neděli odstoupil po ráně pukem do nohy.