Litvínov ve Zlíně zachránil bod. Každý je zlatý, ví asistent Kotrla

„Koukáme i na další výsledky, víme, jak tabulka vypadá. A pro nás je momentálně tenhle bod zlatý. Každý, který získáme, řeší hodně,“ řekl litvínovský asistent Jindřich Kotrla. Tři kola před gongem sezony má jeho Verva před posledním Kladnem tříbodový náskok a lepší vzájemnou bilanci k tomu.

V pátek ve Zlíně to mohlo pro Litvínov dopadnout líp, neboť po 1. třetině vedl, ale mohlo to dopadnout i hůř, protože po 2. části a zlínském veleobratu na 3:1 už ztrácel dva góly. Nakonec se dotáhl.

„Do zápasu jsme vstoupili, jak jsme chtěli, hráli jsme dobře a vytvořili si šance,“ komentoval Kotrla úvodní třetinu, vyšperkovanou zásahem Jánského. Před branku mu od zadního mantinelu nahrál Válek a urostlý útočník propálil gólmana Kašíka střelou mezi betony.

„Litvínov měl ze začátku plno brejkových situací, po gólu jsme zbytečně podlehli stresu, že musíme rychle vyrovnat,“ hodnotil zlínský kouč Robert Svoboda.

Berani ovšem procitli, ve dvou přesilovkách skóre díky trefám Ference a Hermana převrátili, ani ne minutu po druhém zásahu přidali třetí díky Köhlerovi. „Ve 2. třetině jsme soupeře dostali do tlaku, z toho vyplynuly zbytečné fauly. Což je se Zlínem smrtelné, má velmi dobré přesilovky,“ věděl Kotrla.

Zvratům nebyl konec. Vervu dostal do hry vlastní gól Honejska, který si srazil do branky Kudlovu střelu od modré čáry. A v čase 53:49 svým druhým gólem srovnal Jánský, po vyhraném buly střílel taky od modré čáry. Prodloužení už po 79 vteřinách uťal smolař Honejsek, který brejk zakončil blafákem.

„Když jsme se chtěli dotáhnout, zjednodušili jsme hru a dostali Zlín pod tlak. Díky tomu se nám podařilo dorovnat,“ oddechl si Kotrla, ale na veliký výdech to ještě není. V neděli Verva v 15.30 hostí Vítkovice, které taky ještě potřebují body jistoty. Litvínov bude záchranu slavit, pokud vyhraje za tři body a zároveň Kladno nezíská ani jeden na ledě brněnské Komety.

V pátek se Litvínovu do sestavy vrátili obránce Michal Moravčík a útočník Edwin Hedberg, naopak Kanaďan Chris Langkow spíš už do hry nezasáhne. „Vrátit se po otřesu mozku je složité. Zkoušel trénovat, ale problémy přetrvávají. Nevidím to, že by mohl nastoupit, spíš asi ne,“ myslí si asistent Kotrla.