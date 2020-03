Chtěl bych pozdravit pana Richtera, vzkázal Jarůšek. A Litvínov žije

„Soustředíte se na svůj výkon, pak přijdete do kabiny a zjistíte, že i konkurenti zvítězili... Je zajímavé, že všechny týmy na konci vyhrávají, ale takový je hokej,“ pokrčil rameny Janus. Poslední Kladno uspělo včera taky a dvě kola před koncem má tříbodové manko na trojici Litvínov, Pardubice, Vítkovice.



Ani David Honzík, do neděle ani Janus čisté konto nevychytali, Litvínov se na něj načekal pořádně dlouho. „Když inkasujeme pokaždé tři čtyři góly, není to snadné. Jsem rád, že nula přišla. V takových dramatických fázích sezony, kdy jde o všechno, to pomůže mně i týmu,“ věří Janus, který odchytal 32. zápas.

Litvínovští hokejisté slaví vstřelený gól.

A zapsal si 18 zásahů. „Neměl jsem tolik práce jako jindy, kluci hráli výborně, možná těžký zákrok přišel až ve 3. třetině. Odbojovali jsme to. Věřím, že v takovém nasazení a tempu budeme pokračovat i v dalších klíčových utkáních,“ zmínil úterní bitvu v Olomouci a páteční s Kladnem.



Souhrn 50. kola extraligy

Verva hrála s chutí, rozhodla ve 2. třetině díky gólům po buly v rozmezí 64 vteřin. Moravčík se trefil od modré čáry, Jarůšek bekhendovým blafákem. Z brejků body zpečetili Mahbod a znovu kanonýr Jarůšek. „Chtěl bych pozdravit pana Richtera, že i s dřevěnýma rukama góly dávat umím,“ vzkázal Richard Jarůšek televiznímu expertovi a mistrovi světa z roku 1985. „Musíme makat dál, spodek je našlapaný.“



Litvínov žije, byť ještě neslaví, protože Kladno v Brně překvapilo. Ale do hry o záchranu důrazně vtáhl i Vítkovice. „Chtěli jsme vyhrát víc než oni, dostávali jsme se do tlaku, ve vlastní třetině jsme hráli jednoduše,“ hodnotil Janus. „Věděli jsme, že výhra by mohla být klíčová, že po zápase už může být klid, bohužel není. Musíme se s tím popasovat.“

A Verva se modlí, ať s reprezentačním obráncem Michalem Moravčíkem, který po ráně pukem odstoupil. „Snad bude dobrý, ale po zápase nevypadá moc dobře,“ hlásil z kabiny asistent Jindřich Kotrla.