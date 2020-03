Záskok, který dal Kladnu víru. Bylo milé, že mě Jágr chválil, řekl gólman

Poděkování od hokejového velikána je pro 21letého brankáře příjemnou vzpruhou v závěru turbulentní sezony.

Brízgala ji načal v Kladně, kde se dvakrát mihl v extraligovém brankovišti, ale tápající tým nezachránil. I proto se mladý gólman vydal za praxí do první ligy. Chytal v Ústí nad Labem, poté v Českých Budějovicích.

Teď je Brízgala zpět v extralize.

Solidním výkonem a 27 zákroky proti Kometě dává záskok za slovenskou jedničku Godlu naději na kladenskou záchranu v extralize i v závěrečném týdnu základní části. „Vítězství nám pomůže rozjet se dál,“ věří Brízgala.

Kladno hraje o holé bytí v soutěži. Nebyl jste nervózní?

V první třetině nějaká nervozita byla. Když nepočítám dva zápasy na začátku sezony, byl to můj první start. Navíc je v to v určité fázi, kdy nějaké břímě je. Ale potom nervozita opadla.

Neprospělo vám paradoxně, že jste většinu sezony neseděl v kladenské kabině?

Tíhu jsem cítil před zápasem. Když jsem naskočil, věděl jsem, že je potřeba vyhrát. Na ledě na to ale nemyslím.

Přitom v zápise o utkání jste byl veden jako dvojka.

Víme všichni, že Denis (Godla) měl nějaké zdravotní problémy, a proto jsem tady byl. Dnes se necítil fit, takže to nechali na mě.

Počítal jste s tím?

Ta možnost tady byla od začátku, co jsem sem přijel. Připravuju se vždycky stejně.

A co spoluhráči? Ti se chystají stejně jako na začátku sezony?

Těžká otázka, během sezony jsem tu úplně nebyl a nevím, jestli nebyly nějaké změny. Pídíme se do detailů, jak se bude hrát a co se bude hrát. Vnímáme maličkosti, aby nevznikaly chyby.

Před Kometou jste porazili i Spartu. Dodává vám to sebevědomí před finišem základní části?

Určitě nám to hodně pomohlo a nesmíme usnout na vavřínech. Musíme pokračovat dál a nebýt moc sebevědomí. Pak přijde bum bác a prohrajeme. Kluci ale tomu rozumí, všichni jsou to profesionálové, každý ví, jak se připravit.

Sledujete, jak si vedou vaši konkurenti v boji o záchranu?

Po každém zápase se díváme, abychom byli v obraze. Jsme si ale vědomi, že každý zápas musíme vyhrát nehledě na to, že někdo prohraje. Jiná cesta není.

Budete v úterý chytat i proti Mladé Boleslavi?

To je otázka, kterou nevím. Uvidíme.

Ale s výkonem proti Brnu musíte být spokojen, ne?

Určitě, hodně mě to potěšilo. Vím, že začátek sezony na Kladně nebyl ideální. Chtěl jsem ukázat, že na to mám. Chtěl jsem sám sobě dokázat, že zvládnu extraligu.

Jaké rozdíly v ní oproti první lize gólman postřehne?

Hra je méně předvídatelná. I střely jsou jiné, během mrknutí oka přijde nějaká střela z jakékoliv pozice. Většinou to bývá i docela pěkná střela, pro brankáře není moc času být nepřesný. Vlastně je nutnost chirurgická přesnost při zákroku.