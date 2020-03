Co rozsekne boj o extraligu? Povstání Kladna, nebo tři body rivalů

Tomáš Černý z Vítkovic (vlevo) a Ondřej Machala z Pardubic svádějí souboj u mantinelu.

Je známý vítěz, šestice postupujících přímo do čtvrtfinále i kvarteto pro předkolo play off. Už zůstává poslední a nejzásadnější rébus základní části, která dlouho podobné drama nepamatuje. V posledních dvou kolech půjde o to, který hokejový klub zmizí z extraligové mapy nejvyšší soutěže. Budou to Pardubice, Litvínov, Vítkovice, nebo Jágrovo Kladno?

„Mezi třetinami se vždycky koukneme na výsledky. Nechtěli bychom jít do nějakého risku, kdybychom věděli, že nám třeba stačí bod,“ přiznal trenér kladenských hokejistů David Čermák. „Teď ale víme, že nám z posledních dvou zápasů nemusí stačit ani bodů šest.“ Dvě kola. Úterý a pátek. A jeden z kvarteta padá do první ligy. Kladno má 57 bodů. Vítkovice, Pardubice i Litvínov zakulatily po 50 kolech bodovou sbírku na šedesátku. Co jednotlivým týmům stačí k záchraně? 1. Vítkovice Ještě před necelými dvěma týdny měly na sestup osmibodový náskok, rýsovala se pohodlná záchrana po strastiplných týdnech. Jenže ouha! „Nejde jen spoléhat, že někdo zakopne,“ zlobil se vítkovický kapitán Jan Výtisk po nedělní prohře 0:4 v Litvínově. „Jestli si to neuhrajeme, nebudeme to mít. Celou sezonu nám nikdo nepomohl. A teď to platí stejně.“ S poslední Kladnem mají lepší vzájemnou bilanci, byť v jejich prospěch hovoří až skóre ze vzájemných zápasů. K jistotě udržení extraligy musí Vítkovice ve dvou zbývajících kolech uhrát tři body. V úterý hostí Karlovy Vary, v pátek hrají v Hradci Králové. 2. Pardubice Schválně, kolikrát jste je v sezoně odepisovali? Přesto jsou pardubičtí hokejisté v závěrečném týdnu základní části v situaci, kdy si to mohou zpackat jen sami. Stejně jako Vítkovice mají proti Kladnu lepší vzájemnou bilanci čili jim stačí jedna výhra za tři body. Že by se udržení nejvyšší soutěže slavilo v Pardubicích už po úterní výhře nad Spartou? Anebo si oddechne Dynamo až po pátečním zápase v Brně? „Máme to ve svých rukou,“ hlásí pardubický útočník Michal Vondrka. 3. Litvínov Jsou v pozici, která kopíruje Pardubice i Vítkovice. Mají lepší vzájemnou bilanci s Kladnem, tudíž jim přihlášku do další extraligové sezony zajistí tři body ze zbývajících dvou kol. Ovšem pozor! Pokud Litvínov nedoveze plný bodový zisk z úterního výjezdu do Olomouce, můžou se dít věci. V posledním zápase hostí Kladno, což může být přímá bitva o udržení v extralize! Jen pro úplnost - ať dopadne zápas Litvínov proti Kladnu jakkoliv, bude nadále Verva ve vzájemném měření úspěšnější. 4. Kladno Už trenér Čermák předeslal, že ani stoprocentní úspěšnost nemusí zaručit Kladnu setrvání v extralize. Pokud jeho konkurenti zaváhají, nemusí to být nutné. Jágrův klub ale každopádně musí uhrát minimálně čtyři body a doufat. Znamená to, že pro zachování extraligové naděje musí bodovat v úterním domácím zápase proti Mladé Boleslavi. Pokud ovšem všichni tři kladenští konkurenti v úterý zapíšu tři body, bude páteční kolo v Litvínově už jen formalita. 5. Další varianty Dno extraligy se ale může i extrémně zašmodrchat, což si zaslouží samostatnou kategorii. Jaké by bylo v ní aktuální pořadí? Litvínov 22 bodů, Vítkovice 20, Pardubice 15, Kladno 12. I přesto, že by minitabulku doplnil zápas Litvínova s Kladnem, je zřejmé, že ani tato varianta nehraje ve prospěch Jágrovy družiny. Pokud všechny čtyři kluby nasbírají po 52 zápasech stejný počet bodů, bude je muset rozsoudit minitabulka ze vzájemných mačů. Souhrn 50. kola extraligy Také nezapomínejme na možnost, byť ne zcela pravděpodobnou, že Kladno bodově předskočí alespoň dva ze soupeřů. Proto přikládáme i vzájemné bilance namočených soupeřů (číslovky vyjadřují počet získaných bodů v zápasech aktuální sezony): Litvínov - Pardubice 8:4. Litvínov - Vítkovice 6:6 (skóre 13:9). Vítkovice - Pardubice 8:4. A kladenské bilance? Kladno - Pardubice 5:7, Kladno - Vítkovice 6:6 (skóre 8:10) a Kladno - Litvínov prozatím 1:8. Už se orientujete? Bude to třeba, základní část jde do finiše.

