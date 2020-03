Pro nás je to nadprůměrný počin, komentoval čtyři vstřelené góly Moták

Důvodů k dobré náladě měl dost, hladké vítězství dalo kohoutům i další pozitivní signály. Do branky se vrátil uzdravený Jan Lukáš a hned si připsal vychytanou nulu, svou druhou v sezoně. Při neodhadnutelném vývoji zranění jedničky Konráda nemusí mít trenéři z gólmanů vrásky, za Lukášem bude čekat natěšený mladíček Mokrý.



Dobrou zprávou jsou i dva vstřelené góly Jana Knotka, obvyklá opora kohoutů, již tuto sezonu trápí zranění, se před vyřazovacími boji dostává do žádoucí provozní teploty.

Jednu trefu zařídila produktivní první lajna, tedy malé ujištění, že dál zůstává nenasytná. A poslední zásah patřil Tobiáši Handlovi, pro sedmnáctiletou naději první v sezoně. „Za čtyři vstřelené branky jsme velice rádi, pro nás je to nadprůměrný počin,“ připomněl Moták.

Mora ztrácela na střely 26:37, v produktivitě však tentokrát zářila. „Výsledek 4:0 asi plně neodpovídá projevu na hřišti, nicméně my jsme rádi, že to takhle dopadlo a že si Honza Lukáš vychytal nulu. Naše obranná hra stoupala, v první a druhé třetině ještě měli domácí pár šancí, ale ve třetí jsme hráli výborně dozadu, nejen co se týče obranného pásma, ale také útočného a středního,“ pochvaloval si Moták.



Výhrou si kohouti srovnali letošní bilanci s Hradcem Králové na dvě výhry a dvě porážky, pokud by tedy na sebe narazili v předkole, nemusí je trápit vzpomínky na minulé sezony a letitou zápornou bilanci ve vzájemných soubojích.

Mora měla v utkání zřetelně navrch a v závěru se z hradeckých tribun snášel sílící pískot. „Byl to zápas o sedmé místo, který jsme nezvládli,“ přiznal domácí kouč Tomáš Martinec. „Olomouc podala výborný výkon a od začátku zápasu byla agresivnější, důraznější v osobních soubojích. Postupně navyšovala vedení a vyhrála naprosto zaslouženě,“ dodal.

Už zítra kohouti hostí o život bojující Litvínov.