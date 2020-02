ZVOLNĚNÍ: Říha si stěžuje. Ale už loni ukázal, že v únoru je k MS daleko

„Přijde mi trošku neuvěřitelné, jaké jsme měli peripetie při skládání mužstva,“ začal opatrně reprezentační trenér.

Pak tepal kluby z extraligy, ale i KHL za (ne)ochotu uvolňovat reprezentanty na blížící se turnaj Euro Hockey Tour. Podobně jako před týdnem. Podobně jako v minulé sezoně. „Myslím, že to jde i od hráčů, ale zase nevím, jak na ně kluby působí. Takhle by to nemělo být,“ durdil se Říha.

Jeho zloba se dá pochopit.

V pražském Edenu a koncem týdne při zápasech ve Švédsku si mohl naposledy proklepnout uchazeče o místo na mistrovství světa. Až se reprezentanti sejdou příště, budou už v přípravě před šampionátem ve Švýcarsku. „Máme záměr do budoucnosti a k mistrovství světa. Pro mě je neuvěřitelné, jak se chováme k českému hokeji,“ lamentoval Říha.

Podrobnosti z komunikace mezi klubovými funkcionáři (či konkrétními hráči) s národním týmem znají jen samotní účastníci.

Zkusme zaspekulovat, zda za odmítáním reprezentačních pobídek není něco jiného než jen šetření sil před vrcholem klubové sezony. Z určitého pohledu se totiž dá pochopit, proč se někteří nominování nemusí zrovna tryskem hnát na reprezentační sraz.

Bratři Zohornové během utkání proti Finsku. Zleva Hynek, Radim a Tomáš.

Říha loni ukázal, že ani poctivá docházka na (bez)významné turnaje EHT nemusí reprezentantům zaručit místo na světovém šampionátu. (Pozor, tím netvrdíme, že by se měla nominace rozdávat čistě za zásluhy či za účast!)

Hadamczik. Růžička. Vůjtek. Jandač. Jak vybírali v únoru?

Přitom na únorových reprezentačních srazech se zpravidla už formovala evropská kostra týmu pro mistrovství světa, které patří v Česku k nejsledovanějším sportovním akcím roku.

Kolik hráčů se z únorového srazu podívalo na MS? 2019 - 6 reprezentantů

Bartošák, Hrubec, Kovář, H. a T. Zohorna, Gulaš.

Trenér Říha

únorové Švédské hry 2018 - nezařazeno

V únoru se konaly olympijské hry 2017 - 9 reprezentantů

Francouz, Šimek, Rutta, Kundrátek, Hyka, Birner, T. Zohorna, Radil, Kovář.

Trenér Jandač

únorové Švédské hry 2016 - 13 reprezentantů

Furch, Machovský, Jeřábek, Kempný, Kolář, Kundrátek, Šimek, Zámorský, Birner, Kašpar, Kousal, Kovář, Řepík.

Trenér Vůjtek

únorový přípravný dvojzápas s Ruskem 2015 - 14 reprezentantů

Kovář, Salák, Němec, Čáslava, Kolář, Červenka, Novotný, Sobotka, Klepiš, Zaťovič, Koukal, Kovář, Smoleňák, Simon.

Trenér Růžička

únorový přípravný dvojzápas s Ruskem 2014 - nezařazeno

V únoru se konaly olympijské hry 2013 - 8 reprezentantů

Salák, Čáslava, Nakládal, Novotný, Tenkrát, Vrána, Hertl, Irgl

Trenér Hadamczik

Únorové Švédské hry. Zdroj: Ceskyhokej.cz

* údaj kurzívou označuje původní únorovou nominaci, která se srovnávala se v daném roce srovnávala se soupiskou pro MS



Z loňských únorových Švédských her, které Říhův soubor vyhrál a kde ho veřejně vychvaloval, vzal na Slovensko pouze šestici hráčů - brankáře Bartošáka s Hrubcem, dva bratry Zohornovy, centra Kováře a po prazvláštním vývoji se na šampionát podíval i extraligový kanonýr Gulaš.

„Národ by mi neodpustil, kdybych nevzal Voráčka nebo Vránu,“ opakoval často reprezentační kouč, proč rozmetal avizované plány o evropském jádru reprezentace. Ano, v tom má také pravdu. Loni na jaře se mu ze zámoří ohlásil rekordní počet zájemců o „šampionát za humny v Bratislavě“.

Ale něco podobného zažil jeden z Říhových předchůdců na reprezentační střídačce - Vladimír Růžička. Na jaře 2015 hostila šampionát Praha s Ostravou a pro našince z NHL byla tuze lákavá představa hrát doma před vyprodanou O2 arenou. Přesto Růžička z únorového srazu, kdy reprezentace dvakrát vyzvala Rusy, vybral následně pro mistrovství světa hned čtrnáctku borců!

Jak jsou současní členové výběru blízko či daleko k šampionátu?

„Hrozně těžká otázka,“ říká teď Říha. „Bude záležet, jak to skončí v Rusku a v NHL. Jak to bude navazovat a jak budou hráči ochotní přijet.“

Na loňském MS nakonec napočítal 13 posil ze zámoří, čímž za poslední roky překonal výběr Aloise Hadamczika. Ten před sedmi lety vzal do Běloruska 12 krajanů z NHL. Osm hráčů naopak figurovalo už v jeho nominaci na únorové Švédské hry.

Český kapitán Jakub Voráček (v bílém) hraje s pukem, napadá jej Rus Jevgenij Malkin (vlevo).

Devět hráčů ze Švédských her vzal na mistrovství světa i Josef Jandač v roce 2017. Před ním vedl národní tým Vladimír Vůjtek. Ten z únorové reprezentační akce vybral 13 hráčů, kteří se podívali na květnové MS v Rusku.

Rok 2014 a 2018 do statistiky nezařazujeme, neboť program výrazně ovlivnily olympijské turnaje. Ze zbývajících sezon ale vyplývá, že Říha od únorového EHT pozměnil kádr nejvýrazněji, což bylo také způsobeno nejpozdějším začátkem MS v historii (10. května).

Pochvala pro Řepíka. Další sparťan kritizován

Jak bude vypadat česká soupiska v květnu? Těžko soudit, ale už nyní je patrné, že Říha nerazí oproti loňsku zásadně odlišný přístup. Na přípravných turnajích netestuje houfy nováčků. Zásadně neexperimentuje. Opakuje, že na turnajích EHT touží uspět.

Mladé naděje zpravidla vynechává - jinou otázkou už však zůstává, zda v extralize či jinde v Evropě vůbec ještě jsou. Naopak dává naději třicátníkům nebo už odzkoušeným borcům.

V pondělním odpoledni Říha ocenil Michala Řepíka, jenž předtím dopoledne trénoval na Spartě před úterním extraligovou předehrávkou s Vítkovicemi. Do Edenu dorazil aspoň pozdravit a ujistit, že s reprezentací počítá.

Naopak se podivoval nad přístupem dalšího sparťana Koštálka. Říha původně nechtěl plísnit konkrétní hráče ani mančafty. Ale jak mluvil, nedalo mu to. Emoce k němu patří. Postěžoval si na většinu náhradníků, kteří mohli omluvenkami rozbombardovanou nominaci na Švédské hry doplnit, ale odmítli.

I proto opět raději dodatečně povolal i nejstaršího z bratrského tria Zohornů - uzdraveného Tomáše, který ještě v pondělí hrál utkání téměř na opačné straně zeměkoule ve Vladivostoku.

Bizarně třeba vypadá i omluvenka Milana Gulaše. V prosinci Říha dopředu avizoval, že král extraligy v únoru zvládne kompletní program Švédských her.

Když ale minulý týden oznamoval nominaci, Gulaše vynechal. Z Plzně slyšel, že vousatého střelce trápí zraněná noha. Přitom v neděli proti Zlínu Gulašův icetime šplhal k 21 minutám, v pátek proti Hradci činil dokonce extrémních 27:54.

Projde některý Říhův návrh?

Zájem klubů se dá chápat. Blíží se fáze sezony, v níž se bude rozhodovat o úspěšných a poražených. Kluby hráče platí a maximálně se snaží eliminovat zranění a opotřebení opor před play off.

„Měli bychom udělat pravidla, že třeba reprezentační trenér vezme z každého klubu tři hráče. A když je hráč zraněný, musí přijet na sraz a až reprezentační doktor to posoudí,“ navrhuje Říha. „Není možné 14 dní dopředu avizovat zranění a přitom má hráč icetime 27 minut.“

Trenér národního týmu Miloš Říha pozoruje utkání s Norskem.

Říha také navrhuje, aby se poslední soutěžní zápasy před pondělními začátky srazů odehrály v pátek, maximálně sobotu.

Je ale otázka, jakou váhu bude mít jeho hlas. Do reprezentační přestávky si zápasy nastrkala Liga mistrů, na počátku týdne se ještě hraje Kontinentální liga. A třeba během turnajů EHT vůbec žádnou pauzu nemá nejvyšší finská soutěž, z níž se ovšem na rozdíl od extraligy nesestupuje.

Ale to už je jiný příběh...