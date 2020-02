ZVOLNĚNÍ: Kladno dole v dole, Litvínov bez šťávy a Pardubice na koni

Pokud by se měla aktuální situace na spodku tabulky glosovat s nadsázkou, pak by sem zapadla slovní spojení z titulku. Tedy že Kladno, město vysokých pecí, je dole v dole. Že Litvínovu, jenž je spjatý se zpracováním ropy, dochází šťáva. A že Pardubice, které mají ve znaku hřebce, jsou na koni.

Aby ne, když byly celou sezonu zoufale poslední a už už ztrácely naději, když tu přišla nečekaná injekce od miliardáře Dědka a s ní spojený výsledkový vzestup.

Momentální série? Čtyři vítězství z posledních pěti zápasů a smazaná ztráta na nejbližší konkurenty. Jistě, to vše i díky nemohoucnosti agonického Kladna, jež prohrálo už devět utkání za sebou, přesto nejde přehlédnout posun, který v Pardubicích nastal.

„Je vidět, že se díky příchodu zkušených hráčů vytvořila úplně jiná atmosféra, k níž se přidal i bojovný duch. Klub má teď docela silné mužstvo, zvlášť když si teď všichni začali věřit,“ říká reprezentační kouč Miloš Říha.

Právě psychické rozpoložení je momentálně největším nepřítelem Kladna, které ještě nedávno spíš než o sestupu přemítalo o postupu do předkola play off. Kdo by to před měsícem řekl? V té době za sebou měli Rytíři slavný obrat na Spartě, kde i díky čtyřem bodům Jaromíra Jágra zvítězili 8:4.

Následovalo domácí vítězství 5:1 nad Kometou a Kladno drželo desátou pozici a patnáctibodový náskok na poslední Pardubice. Ten už je fuč, od té doby získalo bod jediný, zatímco Východočeši šestnáct. Na západ od Prahy je panika, na opačně světové straně vládne naděje.

A aby byl ten příběh dokonalý a přesně načasovaný, tak do toho přichází zápas pravdy: Kladno v pátek přivítá právě Pardubice. Buď se domácí proberou, na poslední chvíli odrazí útok rivala, nebo se definitivně zřítí do propasti.

V tu chvíli by jim zbývala poslední naděje - spolehnout se na nemohoucnost Litvínova, na který se tak trochu zapomíná. Neoprávněně. Je sice pravda, že tým prošel určitou obrodou, jenže výsledky zase postupně upadají do tmavého odstínu šedi.



Žlutočerný klub má na posledním místě tříbodovou ztrátu. Je sice pravda, že má zároveň dva zápasy k dobru, takže může být všechno jinak, ale také nemusí. Zvlášť když v nich stojí v cestě mistrovský Třinec a nepříjemný Hradec Králové. „Je fajn mít něco k dobru, ale nic vám to nezaručí,“ souhlasí Říha.



Bylo by příliš odvážné tvrdit, že jsou Pardubice zachráněné. Našlápnuto však mají z téhle trojky nejlíp.