Kašpar v Litvínově nehrál na vlastní přání, Vervě utekl závěr

„Bylo jeho přání, když k nám přišel, že nechce proti Litvínovu hrát. Že je domácí a záleží mu, aby se udržel v extralize. Vyhověli jsme mu,“ prozradil kouč hostů Pavel Patera. „Nepřijde mi to jako úplně zvláštní požadavek, docela ho i chápu.“

Mistr světa v mateřském klubu nepřesvědčil, neplnil roli tahouna, s minus 18 body v hodnocení +/- byl nejhorší v týmu a Verva se s ním rozloučila. V novém působišti pookřál: tři zápasy, šest bodů za dva góly a čtyři asistence.

V neděli byl jen za diváka a sledoval, jak Litvínov ztratil dobře rozehraný zápas. Zase. Jindy by si chemici řekli: Dobrá práce! Obrali o bod nejlepší dva týmy extraligy, jenže místo dvou mohli mít šest. Stejně jako v Liberci, ani proti Boleslavi nezvládli závěr. A zůstali poslední.

„Bohužel vždy uděláme hrubou individuální chybu, která nás stojí dva body,“ štvalo domácího asistenta Jindřicha Kotrlu. Když Mahbod vyhodil kotouč přes mantinel a dostal trest, hosté šli v šesti proti čtyřem - přesilovku zvýraznili díky power play. A v čase 59:16 srovnal Zohorna.

„Většinu času jsme byli lepší, bohužel zase jsme soupeři poskytli šanci na vyrovnání,“ zoufal si Kotrla i většina z 5 145 diváků. Aby ne, když Litvínov po zásahu Mahboda a gólu Trávníčka v oslabení vedl 2:0. Ale nalomilo ho rychlé snížení Šťastného, nezabránila mu ani trenérská výzva.

„Říct, jak jsem to viděl já i celý stadion, dostanu další pokutu,“ pronesl domácí útočník Richard Jarůšek. „Janus měl puk pod sebou, čekal jsem, že se hra přeruší, to se nestalo. Hráč do něj zatlačil, puk dorazili.“