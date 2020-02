Přesilovky byly excelentní, lebedí si Augusta. Liberečtí přemohli Kladno

„Naše přesilovky byly excelentní. Nebylo to jednoduché utkání, od začátku jsme to tlačili do hodně velkého kopce, ale nakonec vyhrál lepší tým,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

Liberec nezačal dobře, už ve 3. minutě poslal hosty po nenápadném nahození od mantinelu do vedení Machač. Liberec díky Bulířově teči v přesilovce vyrovnal, ale Kladno si brzy vzalo vedení zpět.

V samotném závěru úvodní části se Bílým Tygrům podařilo využít druhou přesilovku, tentokrát se z prostoru mezi kruhy prosadil bombou nejproduktivnější liberecký hráč Birner.

Ve druhé části Liberec přežil dlouhé oslabení ve třech a soupeře jasně přehrával. Hosté však ve 35. minutě šli už potřetí do vedení, když se Stach s pomocí teče šťastně trefil ze záporného úhlu.

Bílí Tygři se ovšem včera mohli spolehnout na přesilovky. Tu třetí využil Hudáček a srovnal na 3:3. Stejný hráč se ještě před koncem druhé části trefil podruhé a Liberec poprvé vedl. Ve třetí třetině se po parádní přesilovkové kombinaci prosadil Lenc a zvýšil na 5:3. Hosté sice v dvojnásobné přesilovce snížili a v závěru odvolali brankáře, ale na body už nedosáhli.

„Bylo to náročné, Kladno bojuje o život, nutně potřebovalo bodovat a hrálo fakt dobře,“ řekl autor dvou gólů Libor Hudáček, který byl blízko třetímu hattricku v sezoně, ale neproměnil trestné střílení. „Byl to dost vyhrocený zápas, ale my jsme ho zvládli. Trenér nás dokonce pochválil, že jsme byli klidnější než on,“ dodal s úsměvem slovenský útočník, který už letos nastřílel 27 gólů.

Zatímco Liberec po třetí výhře v řadě vede extraligovou tabulku o deset bodů, Kladno muselo skousnout už devátou prohru za sebou a jeho krize pokračuje.

„Když dáme na ledě soupeře jako je Liberec čtyři góly, musíme z toho něco vytěžit, ale my nemáme ani bod. Nedá se očekávat, že tady dáme šest branek,“ řekl autor jednoho z kladenských gólů David Stach.

Další zápas hrají Bílí Tygři v pátek, kdy se představí na ledě Olomouce.