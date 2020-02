Tabulka houstne, varuje i přes výhru sparťan Kudrna. Návrat Jandače uvítal

Slovenský forvard byl v zápase proti Energii hodně vidět. Sám otevřel skóre, načež se dvěma asistencemi podílel i na trefách spoluhráčů Dvořáka a Dvořáčka. Poslední zmiňovaná akce navíc stála za to – Kudrna projel slalom od vlastní modré mezi statickými hráči Varů a zpoza brány předložil luxusní pas na volného kolegu.

„Nemyslím si ale, že by mé sebevědomí výrazně ovlivnil ten můj první gól. Do šancí jsem se dostával i předtím, jem jsem to kolikrát třeba napálil do tyčky,“ líčí Andrej Kudrna. Jeho úvodní trefa zápasu totiž byla prvním gólem od 13. listopadu, kdy se prosadil proti Kladnu. „Je to velká úleva. Ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli, protože tabulka je nahuštěná a všechny body jsou pro nás důležité,“ připomněl Kudrna, že kolem čtvrté Sparty je pořadí nabité.



Jak moc teď sledujete tabulku?

Pro nás bylo pořadí dlouho dost zkreslující, měli jsme odehráno víc zápasů než ostatní. Všichni už ale tabulku sledujeme a víme, jak těsné to tam je. Musíme si prostě uhrát naše zápasy a získat všechny body.

Vary vám znovu sedly, čím to může být?

Víme, jaký styl chtějí hrát, i když se jim místy povede dotáhnout se. Výborně bruslí, mají rychlé mužstvo a hrozí z protiútoků. Takže jsme rádi za to, že jsme přidali ještě pár gólů z přesilovek a zvládli jsme to.

Soupeře jste přestříleli obřím poměrem 49:17. Byl pokyn posílat všechno na branku?

Právě, že některé situace jsme naopak řešili zbytečnými přihrávkami. Střel mohlo být ještě víc. Snažíme se ale hrát do brány, být v zakončení jednodušší. Možná někdy opticky vypadá, že máme převahu, ale protiútoky jsou pak dost nebezpečné. Musíme být aktivní, ale také si dávat bacha na protiúdery soupeře.

Dvakrát jste inkasovali v poslední minutě třetiny, čím to?

Je pravda, že i trenér nám to v šatně zdůrazňoval, že během posledních minut nemůžeme inkasovat. To nás trochu sráželo, ale většinu zápasu jsme vedli, naštěstí se jim nepovedlo se nám dotáhnout.

Jak funguje trenérská spolupráce Hořava - Jandač z hráčského pohledu?

Ta spolupráce už ve Spartě v minulosti byla, navíc na velmi vysoké úrovni. Na ledě to ale stejně hrajeme my. Dostaneme pokyny, jak k čemu přistoupit, jenom my to ale můžeme zrealizovat.

Co jste vlastně říkal na návrat Josefa Jandače?

Pamatuju si ho ještě z posledního roku, co byl tady ve Spartě (sezona 2015/16). Mám samozřejmě radost, že k nám přišel někdo, koho dobře znám.



Dá se popsat změna stylu po odchodu kouče Uweho Kruppa?

Jasně, že jsou tam určité změny, každý trenér si přinese svoje systémové věci. Ale jak jsem už řekl, to nasazení a realizace na ledě jsou na nás, musíme to předvést na ledě.



Na střídačce úřaduje také manažer Jaroslav Hlinka. Není těch lidí teď za vašimi zády trochu moc?

Dokud se tam vejdou, tak je to v pořádku. (směje se) Jarda má výborný pohled na hokej, vidí ty věci na ledě, které ostatní třeba přehlédnou. Ví, jak nám pomoct. Podle mě je každý hráč hrozně rád, že ho na střídačce má. Nevím, jak to mají mezi sebou trenéři rozdělené, ale pro nás hráče je určitě dobře, že tam s námi Jarda je.