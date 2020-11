Krůtí maso není suché, problémem je špatný kuchař, říká Pohlreich

“O krůtím se traduje, podle mě celkem neoprávněně, že je suché. Ale jak už to bývá, vždycky je problémem ten kuchař, který to vysuší,“ obhajoval surovinu. A nakrájel z krůtího prsa pár řízků.

A upozornil, že je zbytečné maso naklepávat. „Je to takový starý zvyk, že všechny minutky musí být rozklepané do tenka v naději, že to maso bude měkčí. Já si to tedy nemyslím. Rozklepáním narušíte jeho strukturu a během přípravy bude daleko rychleji ztrácet šťávu,“ vysvětlil.

Výsledkem celého pokrmu by měly být přírodní krůtí řízky s carponatou. To je směs zeleniny vzdáleně podobná ratatouille. Základem je cuketa a lilek, přidají se cherry rajčata, olivy, stroužek česneku, namočené rozinky, cibule a pár piniových oříšků. Pokapete olivovým olejem, osolíte a opepříte, promícháte a dáte péct do trouby na 180 °C.



Když Pohlreich opekl řízky, připomněl jednoduchou fintu, jak snadno připravit trochu omáčky na maso. Tu už jste mohli určitě sledovat v některém z dílů pořadu Ano, šéfe! Jen pro připomenutí sledujte video, tam najdete kompletní postup.

Je škoda zbavovat se chuti z masa z výpeku pánve, takže stačí slít omastek, vlít do ní šťávu, která vytekla z masa ve znamení „ani kousek chuti nazmar“. Přilít trošku bílého vína, nechat zredukovat a odstavit pánev. Pak se do ní přidá pár kousků másla, které se už bez ohřevu samy pomalu rozpustí a šťáva je hotová.

Stejně jako v minulých dílech Pohlreich využil toho, že mu několik plátků masa zbylo, proto se rozhodl udělat z nich sendviče. A poslední kousek pro rychlé večeře? Noky se vzletným názvem quatro formaggi. Prostě bramborové noky s omáčkou ze zbytku sýrů, které objevíte v ledničce.

Pohlreich objevil ve své filmové ledničce například zbytky chedaru, modrého sýra, trošku tvrdého sýra, doporučuje parmezán. Na šalotce udělal základ, přidal rozvonět česnek a bylinky. Po smetaně přidal nastrouhané sýry a nechal pozvolna rozpustit a do pánve nakonec přidat hotové domácí noky.

Nemohla chybět ani Iveta Fabešová, která ukázala recept na (podle ní) nejoblíbenější dortík našich cukráren, tedy Míša dort. Zdeněk Pohlreich se tedy dost divil a tvrdil, že je asi jediným Čechem, který ho ještě nikdy nejedl, ale když ho ochutnal, připustil, že o hodně přišel.