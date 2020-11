Hovězí plec musí být úplně měkká, jinak se nedá jíst, radí Pohlreich

Výsledkem může být poněkud tužší maso uprostřed protkané „flaksou“, kterou každý na talíři raději odřeže. Jenže je to jako s gulášovou kližkou. Když se dušením dostatečně upraví, kolagen se úplně rozpustí a zbude jen šťavnaté měkké maso.

Stejně to platí i pro hovězí plec, také se jí říká loupaná. Najdete ji v jídelních lístcích s omáčkou, na houbách nebo třeba na víně. Pohlreich se rozhodne upéct ji na zelenině.

„Když máte za úkol uvařit pro čtyřčlennou rodinu, je výhodnější strategií upéct velký kus masa než nakoupit steaky a pak se s nimi trápit,“ říká. Příprava je snadná. „Tohle je jídlo, které dá víc práce na začátku, ale pak už se to připravuje samo bez práce,“ snaží se rozptýlit obavy těch, kteří se přípravy velkých kusů masa trošku obávají.



Rozhodně se nezbavujte tukového krytí, protože, jak nezapomene Pohlreich připomenout, „tuk je chuť“. Jen ho špičkou nože překrojte na šachovnici, jako když pečete třeba vepřový bůček.

„Bylo by jednoduché v této fázi plecko dát do pekáče a do trouby, jenže to by byla chyba. Musíte ho pořádně ze všech stran opéct na pánvi, aby dostalo barvu. Kde je barva, tam je chuť a těch pět minut času navíc za to stojí,“ připomíná.

Až když je maso opečené, přendá ho do misky, přelije výpekem a nechá péct v troubě rozpálené na 180 °C. Místo klasické přílohy upeče zeleninu. Pánev, ve které se opékalo maso, postupně plní nahrubo nakrájenou cibulí, celými stroužky česneku, přidá dýni, brokolici, mrkev a pórek. A aby chutí nebylo málo, do směsi přidá tři bobkové listy.

Vše osolí a opepří a jemně prosype hnědým cukrem. Během pečení začne cukr tmavnout a karamelizovat. A aby to nebylo moc sladké, směs prolije pivem.

Když má zeleninu připravenou, vyndá „rozpečené“ maso z pekáčku a vsype zeleninovou směs, maso posadí nahoru jako do hnízda a znovu vloží do trouby.

Teď už nezbývá čekat alespoň hodinu a půl, dokud nebude maso dokonale měkké. Na talíř vše servírujete tak, aby tam byl kousek z každého druhu hrubě krájené zeleniny a nahoru posadíte plátky masa a přelijete šťávou. „Tohle jestli není dobrý oběd, tak ať visím,“ pochválil se Pohlreich.