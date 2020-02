VIDEO: Superšéf Pohlreich se v Mostě snažil dokázat, že nic není nemožné

Je to už pár měsíců, kdy mosteckou pizzerii ve zrekonstruovaných bývalých kasárnách přepadl tým nového pořadu Superšéf aneb 24 hodin do pekla a zpět se Zdeňkem Pohlreichem v čele. Výsledek televize Prima odvysílala v pátek večer, další díly z jiných míst budou následovat.

Pohlreich dorazil v přestrojení, objednal si a ochutnal. A následně provozovatele a zaměstnance konfrontoval s tím, jaký obrázek si o jejich podniku udělal i díky kolegům, kteří mu pod záminkou jiného natáčení pořídili obrázky ze zákulisí restaurace. A nešlo jen o zanedbaný interiér, jiné ceny pro našince a pro německé hosty, špínu v kuchyni nebo pizzu nic moc, ovšem „nejlepší v Mostě“.

Obratem od superšéfa dostali nabídku: zkušený tým za Pohlreichovými zády složený mj. ze špičkových kuchařů, interiérových designérů a odborníků na provoz restaurace či marketing jim za 24 hodin pomůže jejich podnik proměnit na skutečnou a prosperující italskou restauraci. Musí ovšem i sami máknout.

Pohlreich byl jako šéf nekompromisní, na nic jiného také nebyl čas. A jakkoliv to muselo být pro tým mladých lidí v mostecké restauraci opravdu pekelných 24 hodin, vypadalo to, že si z jeho rad vzali maximum.

Pomineme-li šéfovy cenné rady k uspořádání kuchyně či účetnictví, bylo fajn vidět, jak mladý personál Nautica hltá ve špičkově vybavené kuchyni superšéfovského kamionu správnou přípravu skutečných italských jídel. Jak jim poctivé italské pokrmy opravdu chutnají, a jak se ho sami nadšeně učí připravovat a věří si, že to opravdu zvládnou.

Snad pochopili, že pokud před příjezdem šéfa brali jako relevantní měřítko to, že ostatní místní restaurace jsou horší, tak to z nich mistry světa ještě nedělá. A když dostali skutečnou šanci na sobě zapracovat (i nějaké to nové a drahé vybavení do kuchyně a doslova přes noc i nový interiér), snad se jí opravdu s pokorou chopili, využili ji a jejich hosté to ocení. Vždyť kdo by si s chutí nedal opravdu dobrou pizzu či jiné italské jídlo.