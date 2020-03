Umíme jen vařit, říká Pohlreich. S Punčochářem rozváží jídlo záchranářům

„Sehnal jsem nějaké sponzorské peníze, založil transparentní účet, my investujeme svoje know how a zázemí. Protože vaření je to jediné, co umíme. Tak než abychom šili roušky, chceme dát najíst těm, kteří jsou teď pod tlakem,“ nechal se slyšet šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, který v sobotu se svým týmem zahájil rozvoz jídel zdarma na služebny záchranných složek.

„Lidé pracující v těchto sborech se stravují všelijak. Někteří jídlo mají, někteří ne, vaří si sami, odbývají se bagetou. Protože jsem ještě byl na vojně, tak vím, jak důležitá je strava pro morálku mužstva,“ popisuje Pohlreich, nakolik mu přijde důležité poctivé stravování těch momentálně nejvytěžovanějších z nás.

V sobotu v Praze zavezli první Nekašleme na vás místní služebny státní a městské policie, v neděli i záchranku. Postupně se ukázalo, že na území Prahy půjde o 132 porcí pro zdravotnickou záchrannou službu, 150 porcí pro hasičský záchranný sbor a až 550 porcí denně pro městskou policii. To už je mimo kapacitní možnosti jednoho týmu.

Nekašleme na vás Souběžně s aktivitou Zdeňka Pohlreicha a Jana Punčocháře běží i podobná, jen trochu punkovější aktivita Nekašleme na vás, do které se postupně zapojuje celá řada pražských podniků. S jejím zakladatelem a propagátorem Zdeňkem Střížkem se Pohlreich domluvil na tom, jak budou obě aktivity fungovat vedle sebe, aby se navzájem doplňovaly.

Jenže když něco sám nabídnete, nemůžete zklamat. Proto Pohlreich v neděli operativně oslovil s prosbou o pomoc kolegu Jana Punčocháře, porotce soutěže MasterChef Česko. A ten se dlouho nerozmýšlel. Díky jeho restauraci U Matěje s Pohlreichem od úterý každodenně nasytí i strážníky městské policie.

Pohlreich nezakrývá, že motivací pro něj a jeho lidi je i to, aby se sami v těžkých časech nezbláznili. „Být doma zavřený s rodinou není úplně ideální,“ odlehčuje situaci. „A koukat na zprávy, které mi připomínají sedmačtyřicátý rok, také ne,“ konstatuje.

Cílem celé iniciativy není jen dát pořádně najíst těm, jejichž energii a sílu teď nejvíc potřebujeme. „Chceme alespoň částečně rozmrazit dodavatelsko-odběratelský systém. Dodavatelé, kteří nám slíbili velmi slušné ceny a odloženou splatnost, potřebují prodávat zboží, ze kterého my potřebujeme vařit,“ konstatuje šéfkuchař.

Nepochybuje o tom, že tomu tak je i jinde po republice. Nic tomu nebrání. Jde jen o to pomoci si navzájem, aby se vše udrželo v běhu. Kuchaři už potřebují „jen“ finanční prostředky na nákup surovin, aby měli z čeho vařit. Proto Pohlreich zřídil transparentní účet u Komerční banky, na nějž lze na vaření obědů pro záchranné složky přispět libovolnou částkou.

„Auto Esa dalo k dispozici deset aut i se šoféry, jedno půjčil Lexus, celou akci pomohl nastartovat Plzeňský Prazdroj darem ve výši půl milionu na suroviny, ke každému obědu přidal ještě nealkoholické pivo,“ vypočítává Pohlreich.

„Nechme tomu formu iniciativy, která organicky vyrostla odspodu. Činy hovoří hovoří hlasitěji než prázdná slova,“ konstatoval. Rád by, kdyby se podobná iniciativa rozšířila i do dalších krajů. To už však není v jeho silách, musel by na to navázat někdo další.