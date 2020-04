Hosté metr a půl od sebe? Nesmysl, říká televizní šéfkuchař Kašpárek

Sedí ve své vyhlášené restauraci Field, jenže: nalevo žádní hosté, napravo žádní hosté. „Je mi z toho smutno,“ říká šéfkuchař Radek Kašpárek, známý jako porotce televizní soutěže MasterChef. „I když teď už je to trochu lepší. Začali jsme vařit pro dvě nemocnice a právě jsme vyexpedovali sto šedesát obědů.“

Ještě před pár týdny nadšeně pracoval na jarním menu. „Měli jsme spoustu nápadů na nová jídla. Všechno jsme museli stopnout a čekáme, co bude dál,“ říká dnes.

Víc než nových jídel mu je však líto kolegů. „Do konce dubna jsem schopný je zaplatit. Ale k prvnímu květnu půjdou všichni zaměstnanci restaurace Field na pracovní úřad. Celkem dvacet devět lidí.“

Zároveň však doufá, že se s nimi neloučí na vždy. „Mám jednu velkou výhodu – naši lidé jsou srdcaři a pro restauraci by dýchali. Jakmile se objeví vidina otevření, samozřejmě je naberu zpátky. Bohužel pro začátek ne všechny. Naše restaurace byla z šedesáti procent závislá na zahraničních hostech, kteří tu teď minimálně půl roku nebudou. Tržby budou nižší, a tak na to musím zareagovat.“

Když je řeč o tržbách, začne Radek Kašpárek slovem ztráta. Pak přidá další: citelná. A pak to ještě přiblíží. „Můžeme se bavit o částce ve stovkách tisíc korun. Dokonce se blížící milionu. Bohužel. Restaurační byznys v Česku dostává těžký direkt. A každému říkám, že ten největší problém ještě přijde. Až budou moct restaurace otevřít, teprve se ukáže, kolik jich to položilo. Jsem přesvědčen, že mnohé to nepřežijí.“

Radek Kašpárek se budoucnosti nebojí, ale doufá v rozumná pravidla.

Navíc to vypadá, že po otevření budou muset majitelé respektovat různá pravidla. Například rozestupy mezi hosty. „Už jsem to počítal. Pokud budeme muset mít mezi lidmi opravdu metr a půl nebo dva metry, tak místo 48 hostů budu moct přijmout jen 24 rezervací. Je to nesmysl. Nechápu, proč bychom měli dodržovat rozestupy, když stejně číšník přijde do kontaktu s hostem. Pojďme restaurace otevřít za předpokladu, že je budeme moct otevřít normálně.“

A zazněl i další nápad: že by se zpočátku v restauracích nepodával alkohol. Při jeho konzumaci je totiž prý vyšší riziko porušení nařízených opatření. „To už je Kocourkov. Hlava mi to nebere. Snad hosté dostanou možnost dát si k jídlu pivo nebo sklenici vína,“ doufá Kašpárek.

Že by se lidi do restaurací báli, z toho strach nemá. „Otázkou však je, jestli na to budou mít. Nouzový stav se dotýká skoro všech odvětví,“ říká. I proto nehodlá současné ztráty dohánět zvyšováním cen. „Zdražovat rozhodně nemáme v plánu. Ale víc se budeme zaměřovat na domácí hosty. Sice zůstane velké degustační menu, ale připravíme i jeho zkrácenou verzi.“

Během toho, co si povídáme, se z restaurace ozve smích. „Jestli mi současná situace ukázala něco pozitivního, jsou to naši zaměstnanci,“ tvrdí Radek Kašpárek. „Vzali, že v březnu a v dubnu dostanou snížené mzdy. A když jsem jim řekl, že máme možnost vařit pro nemocnice, okamžitě se mi přihlásili, že do toho jdou. Lidi se během téhle krize stmelili – a to nemluvím jen o naší restauraci. Líbí se mi, jak si Češi začínají pomáhat. Občas jsme sice chytří a všemu rozumíme, ale když je potřeba, umíme máknout. Jako národ dokážeme v těžkých situacích držet pospolu.“