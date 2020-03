Zoo Praha je zavřená, využijte alespoň každodenní kratičká nakouknutí

Jsou to krátká videa, jež se většinou vejdou do dvou minut, vesměs v rychlosti pořízená pouze mobilními telefony. Zachycují ovšem nejrůznější aspekty života v zoologické zahradě, některá jsou dokonce ze zázemí, kam se veřejnost jen tak nedostane ani tehdy, když je Zoo Praha otevřená.

Denně je publikováno několik videí, která se scházejí na YouTube kanálu Krátce ze zoo. Iniciátorem byl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Po uzavření Zoo Praha v pátek 13. března jsme začali být dotazováni, zda nějakým způsobem nezprostředkujeme dění uvnitř. Začali jsme proto uvažovat o různých internetových přenosech,“ vysvětluje, jak výjimečný projekt vznikal.

I gorily, jejichž pavilon většina návštěvníků Zoo Praha nikdy nevynechá, jsou zřejmě překvapené, kde všichni jsou. Baví je návštěvníky pozorovat:

VIDEO: Gorily si užívají jarního sluníčka v absolutním klidu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To by ale znamenalo, že by se po areálu zoologické zahrady pohybovali další lidé, kteří by je zajišťovali. „Naším cílem přitom bylo, aby zde naopak bylo lidí co nejméně; naším cílem je předejít šíření nákazy. Proto jsem v pondělí 16. března bez dlouhého rozmýšlení zkusil na telefon natočit úplně jednoduché krátké video a zveřejnil jsem ho na Facebooku. Pak jsem udělal druhé a třetí,“ popisuje Miroslav Bobek.

K jeho překvapení si improvizovaná videa rychle našla své diváky. A když mu zajímavé záběry začali posílat i kolegové z řad chovatelů, rozhodli se pro YouTube kanál s kratičkými příspěvky ze zavřené zoo.

Hrubým odhadem je nyní v zahradě ve srovnání s obvyklým stavem asi třetina pracovníků, provoz je omezen na minimum. V areálu Zoo Praha teď pracují hlavně ti, kteří mají na starost zvířata a nejzákladnější provoz: kurátoři, chovatelé, veterinář, krmiváři či údržbáři.

Pilně se ovšem pracuje i v hmyzím domečku, který Miroslav Bobek natočil jako inspiraci pro ty, kteří mají zahradu a možnost pustit se do jeho výroby. Ideálně s dětmi. Zabaví se, a stejně tak pak může celá rodina hmyzí cvrkot pozorovat:

VIDEO: I hmyz si v zoo užíval první jarní den Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Úvodní video je z Darwinova kráteru. Měl být otevřen za týden

Nový pavilon nazvaný Darwinův kráter, který je součástí expozičního celku Tasmánie a Austrálie, měl být otevřen 28. března v rámci slavnostního zahájení nové hlavní sezony. Obojí muselo být bohužel odloženo.

Tasmánští čerti neboli ďábli medvědovití připomínají něco mezi černým psem, medvídkem a velkým potkanem. Je to největší žijící dravý vačnatec.

Jakmile bude možné novou expozici otevřít veřejnosti, zprostředkuje jí zážitek z pozorování savců i ptáků z australského kontinentu i z ostrova Tasmánie. Pavilon Darwinův kráter je přitom pojmenován podle skutečného kráteru, který se nachází v západní části Tasmánie a vznikl pravděpodobně po dopadu meteoritu.​

Jeho hlavním lákadlem budou právě čtyři ďábli medvědovití neboli tzv. tasmánští čerti. „Jsme jednou ze dvou zemí v Evropě, která ďábly získala přímo z Tasmánie,“ prozradila mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková s tím, že se jedná o druh ohrožený přenosnou formou rakoviny. Pavilon je situován mezi Rákosovým pavilonem, Ostrovem lemurů a Rezervací Bororo.