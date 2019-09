Zoo Praha otevře Rákosův pavilon. Opravdový ráj pro vzácné papoušky

Členové KPEP (Klubu přátel exotického ptactva) na Stanislava Rákose vzpomínají nejen jako na aktivního chovatele, funkcionáře, organizátora společenské činnosti, sponzora a osobnost, která nás výrazně reprezentovala v zahraničí a navazovala přínosné zahraniční styky. Krátce před smrtí se Stanislav Rákos rozhodl odkázat podstatnou část svého majetku Zoo Praha.

„Jeho přáním bylo, aby se zde s podporou jeho peněz postavil pavilon pro milované ptáky. Asi si ani nedovedl představit, že by se ten dům mohl jmenovat po něm – Rákosův pavilon. Jsem strašně šťastná, že se to všechno nakonec podařilo. Standa na to shora určitě kouká a má taky radost. Snad se bude ten nový ptačí palác návštěvníkům zoo líbit,“ uvedla Ludmila Rákosová, manželka Stanislava Rákose.