VIDEO: V Zoo Praha to žije. Chovatelé točí příznivcům nová a nová videa

Každodenní kratičká virtuální nakouknutí prostřednictvím videozáznamu nabídla pražská zoo svým potenciálním návštěvníkům 17. března a na více než 150 videích už se objevilo přes osmdesát různých druhů zvířat.

Speciální youtubový kanál už má přes pět tisíc odběratelů, více než 130 tisíc jedinečných diváků, přes 600 tisíc zhlédnutí a 9 tisíc hodin sledování. Téměř ze 70 % tvoří publikum ženy, téměř třetině diváků je mezi 25 až 34 lety.

A nejsledovanější video? Jednoznačně se o něj postarala svým ukázkovým porodem sloní máma Tamara, která 27. března porodila svého druhého potomka: zdravou a silnou sloní holčičku (téměř 45 tisíc zhlédnutí):

Dlouhodobé uzavření pražské zoo, navíc za začátku nové sezony, už se samozřejmě výrazně projevilo na jejích příjmech: ztráty se blíží 20 milionům korun. A veřejnost se na „svou“ zoo obrací s dotazy, jak může pomoci. Ideálně prý zejména adopcí a sponzoringem zvířat, pomůže i nákup na e-shopu.

Formy pomoci? U adopce má každý druh stanovenu fixní částku, jejíž výše se odvíjí mj. od nákladů na krmivo. Adopce slona tak přijde ročně na 60 tisícovek, lemura na 6. Sponzorovat lze libovolné zvíře jakoukoliv částkou nad 100 Kč.

„Nechceme tentokrát vypisovat sbírku, protože potřebných je mnoho, ale samozřejmě ani nechceme odmítat nabízenou pomoc,“ vysvětluje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. A doporučuje právě buď adopci nebo sponzoring zvířat, pro něž připravili dokonce dva zvláštní seznamy: na jednom jsou zvířata představovaná v době karantény právě na youtubovém kanálu Krátce ze zoo, na druhém mláďata narozená či vylíhnutá po uzavření zoo.

Pokud byste snad o některé z obou forem možné pomoci Zoo Praha uvažovali, možná vám nejsledovanější videa z kanálu Krátce ze zoo výběr usnadní. Co takové vydry hladkosrsté – měli jste někdy možnost vidět takhle úplně zblízka (jak už to zhlédlo přes 10 tisíc diváků), jak drtí svůj rybí oběd?

A co oblíbení hrabáči kapští, kteří obvykle přes den pochrupují? Jarní počasí je pořádně probudilo. Draco po zimě řádí venku a Kvída s chutí přerovnáná svůj nový pelíšek, což si také na YouTube zasloužilo už přes 10 tisíc zhlédnutí:

Nebo vás uchvátí naprosto unikátní ďábli medvědovití z Darwinova kráteru, jehož slavnostní otevření pro veřejnost se zatím odsunulo do neznáma? Že s těmito tvory není snadné pořízení, to dokazuje video (to už vidělo na 17 tisíc diváků) zachycující samici, jak si zařádila s hračkou v podobě dřevěné tyče: