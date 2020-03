Už i Pohlreich nabízí jídlo s sebou. Ale nechce, aby se rozblemcalo

„Celé je to malér. Nemůžeme se z toho hroutit, ale je to problém gigantických rozměrů,“ popisuje Zdeněk Pohlreich. „Je jasné, že budou chybět peníze a hrozně bude taky záležet, jak se budou chovat věřitelé, tedy ti, kterým musíte zaplatit nájem nebo suroviny. Ale vysoce pravděpodobné je to, že restaurací zásadně ubude,“ prognózuje.

Vyvozuje to z negativní zkušenosti, kdy by v gastronomickém „průmyslu“ kdy viděl nějaké velké finanční rezervy. Podle něj nejde ani tak o to, že karanténa skončí už za několik dní, ale o to, že tím současným opatřením se změnilo myšlení lidí. A v okamžiku skončení karantény se nic nevrátí jako mávnutím kouzelného proutku do starých kolejí.

„Já si pamatuju, protože jsem už starší člověk, podobnou pecku mezi oči a nákupní šílenství z roku 1968, další přišla v roce 2001, kdy hotelový byznys šel z minuty na minutu tu do kytek,“ vzpomíná Pohlreich na minulé roky, které by alespoň vzdáleně připomínaly současnou situaci.

A k současným trendům, kdy vidí, jak se lidi snaží předzásobit a vykupují obchody má jediný koment: „Na konci roku to budou vyhazovat nebo budou jíst prošlé potraviny. ale v podstatě to chápu. Lidi jsou vyděšení, protože, mimo starší generace, v takové situaci nikdy nebyli. Nevědí, co dělat, je to jednání v šoku.“

Jako podnikatel nemůže Pohlreich dělat nic jiného, než v současné době zkusit zachovat provoz kuchyně a nabídnout rozvážkovou službu, aby zachoval pracovní místa alespoň v kuchyni. Ostatně jako tisíce dalších restaurací v Česku, které najely na podobný režim.

„Nebudeme se pokoušet nabídnout nějaké spásné krizové menu, protože změnit koncept restaurace není otázkou jednoho dne a nemůžete ho změnit přes noc. Na rozdíl od běžného rozvozu to nebude do běžných plastových boxů, ale každá ingredience bude zvlášť, perfektně uvařená a zchlazená a zákazník si ji ohřeje podle svého gusta. A výsledkem bude jídlo, jako by si ho dal u nás,“ slibuje si.

„Naším sdělením je: i v této době si užijte dobré jídlo a navíc si užijte den bez vaření. A když nebudete vědět, co s tím, jsem na horké lince a já vám poradím,“ slibuje kuchař.