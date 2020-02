Parodie na italský podnik. Pohlreich běsnil kvůli jídlu i otrávené obsluze

Zdeněk Pohlreich se ve svém pořadu 24 hodin do pekla a zpět vypravil do plzeňské rodinné pizzerie, která se řítí do záhuby. Majitel se jí nevěnuje a rodinní příslušníci, kteří tam pracují, vůbec nevědí, co si počít.