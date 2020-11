Staré rohlíky nevyhazujte, vyrobte si krutony i do zásoby, radí Pohlreich

„Když jsem jako dítě jedl hrachovku, kterou miluju, byl jsem vždycky otrávený, když došly krutony,“ vzpomíná Pohlreich. Ale zároveň ukázal, že se nemusí použít jenom do polévek, třeba i do vánoční rybí, ale do slavného italského salátu panzanelly, který se připraví z rajčat, paprik, červené cibule a dresingu, které se s bylinkami smíchají s krutony. Už italské mámy věděly, jak k sezonním produktům přidat něco, co zasytí rodinu.

Na oblíbenou hrachovou polévku zákonitě dojde. Pohlreich se však dostal do sporu sám se sebou. Jako profesionálovi je mu po změknutí fazolí jasné, že by měl obsah hrnce správně propasírovat, aby byla polévka hladká a nedostaly se do ní zbytky slupek. Jeho paní je však jiného názoru.

„Moje žena tvrdí že se má rozmixovat, takže já prohrávám,“ podotkne. A poslechne. Ostatně takto to funguje ve většině domácností. Kdo by se páral s pasírováním, když stačí vzít tyčový mixér a za pár sekund je polévka hladká. Bez zbytečné práce a nádobí navíc.

Krutony lze samozřejmě připravit i do zásoby. Zatímco do polévky je vhodné je těsně před podáváním ještě osmažit na pánvi na másle, „polotovar“, tedy v troubě upečené krutony, je možné uchovat ve sklenici.



„Samozřejmě nesmíte sklenici zavřít, dokud pořádně nevychladnou. To by se zapařily a byl by to pro plísně ráj,“ upozorňuje.

Ač se celým dílem nese motiv úsporného vaření, nechybí ani recept na úpravu uzeného kolena s červeným zelím – pro ty, kteří si nepotrpí na diety. Místo knedlíku nebo jiné přílohy doporučuje jen krajíček chleba.

A záblesk šetřivosti se ukázal i v tom, že zbytků (celé koleno je přece jen velký kus masa a často z něj zbude) připravil hamburger, za který by se nemuseli stydět ani ve specializované hamburgrárně.

A aby se vydatný burger trochu odlehčil, Pohlreich zopakoval recept na salát coleslaw, který je lehoučký, velmi levný a o němž víme, že jeho roztodivné variace ho v sériích show Ano, šéfe! často přiváděly k šílenství.

A sladká tečka, kterou v této řadě ukazuje cukrářka Iveta Fabešová? Tentokrát ukázala recept na malinovou tartaletku. Je to koláček z lineckého těsta, v jejím provedení s mandlovým krémem. Po upečení se nahoru naskládají maliny.

Tato kombinace Pohlreicha naprosto „odstřelila“. A přestože se snažil Ivetě nepřekážet a nedívat se pod ruce, v okamžiku, kdy bylo hotovo, první kousek bleskově zmizel.

