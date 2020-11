Odpalované těsto je v podání Fabešové to nejsnadnější pod sluncem

Cukrářka je nejen šikovná, ale evidentně má i pedagogický potenciál. Během natáčení totiž nejen předvádí postup, ale zároveň přidává poznámky z praxe a prozrazuje finty, které se jí osvědčily. A to je to cenné, protože toto se ve většině kuchařek nedozvíte.

Věnečky se dělají z odpalovaného těsta, což je disciplína, kterou hodně amatérských kuchařů považuje za vyšší dívčí. Ale zkuste sledovat profesionální cukrářku a rychle dospějete k názoru, že to chce jen trochu odhodlání a nebát se toho.



Ostatně i kdyby se to napoprvé nepovedlo, suroviny nejsou tak drahé, aby vás to zrujnovalo. Rozhodně je to levnější, než kdybyste pokazili argentinský steak za tisícikorunu.

„Vždycky je mi líto, když přijdu do cukrárny a vidím, že si dali práci s odpalovaným těstem, ale naplnili věnečky pudinkem,“ podotýká. Proto ukáže, jak vyrobit žloutkovo-vanilkový krém, který do věnečků správně patří.

Nesměla chybět ani humorná vložka, kdy se zapojil i Zdeněk Pohlreich, evidentně už dychtící po výsledku. Půjčil si cukrářský sáček a pokoušel se vykroužit na pečicí papír kolečka budoucích věnečků. Tady se opět ukázalo, že praxe je praxe.

Pořad Šéfem za pár minut sledujte na Primě každý čtvrtek před jedenáctou večer nebo v neděli dopoledne.

„Nedělejte kroužky příliš velké a myslete na to, že po upečení zhruba zdvojnásobí objem. A špičkou sáčku pohybuje asi tak centimetr nad plechem, ať jsou kolečka dostatečně vysoká,“ radí cukrářka.

Pořad není jen o sladkém, ale tentokrát se nese v duchu lehkých a rychlých jídel. Pohlreich ukáže přípravu oblíbeného lososa, o kterém tvrdí, že ho dnes lze koupit za cenu českého kapra.

Ale zajímavý postup představil ve fázi, kdy pravidelně ukazuje, jak se vypořádat se zbytky. A tak vykouzlil z lososa bleskové jídlo, které by mohlo přijít vhod rodičům, kteří jsou už v koncích s fantazií, co stále vařit dětem na distanční výuce a zároveň zvládat i vlastní práci. Ze zbytků lososa a trošky sugo omáčky připravil penne.

A poslední recept byl bezmasý. Bleskové cuketové placičky s jogurtovým dipem. Rychlá a lehká večeře.

Žloutkové věnečky podle Ivety Fabešové

Odpalované těsto:

150 g plnotučného mléka

150 g vody

3 g soli

120 g másla

180 g hladké mouky

300 g vajec

Žloutkovo-vanilkový krém:

1/2 vanilkového lusku

436 g plnotučného mléka

120 g žloutků

87g cukru krupice

35 g kukuřičného škrobu

30 g másla

Poleva:

cukrový fondán

voda

Postup:

Začněte odpalovaným těstem. Mléko s vodou nalijte do hrnce, přidejte máslo a jakmile bude směs vřít, vsypte do hrnce naráz hladkou mouku.

Začněte takzvaně odpalovat, míchejte směs, dokud se na dně hrnce nevytvoří povlak. Pak přendejte těsto do mixéru a nechte ho trochu vychladnout.

Postupně k němu přidávejte vejce. Konzistence těsta by měla být polotekutá.

Přendejte ho do cukrářského sáčku se zubatou špičkou a nastříkejte zhruba půl centimetru vysoké věnečky na plech vyložený pečicím papírem.

Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C zhruba 25 minut. Troubu během pečení neotvírejte.

Krém:

Než budou věnečky upečené, připravte si krém. Do rendlíku vlijte mléko, přidejte celý vanilkový lusk i s vyškrabanými semínky a nechejte zahřát.

V míse smíchejte žloutky s cukrem a na závěr míchání přisypte škrob, případně puding. Na žloutkovou směs nalijte horké mléko, promíchejte a vraťte do hrnce.

Znovu směs přiveďte k varu a zhruba minutu za stálého míchání povařte. Přelijte krém opět do mísy a vmíchejte máslo. Horký krém přikryjte potravinářskou fólií a dejte ho do lednice vychladnout.

Upečené věnečky vyndejte z trouby a než vychladnou, rozpusťte v hrnci fondán s trochou vody. Cukrová hmota by neměla dosáhnout více než 45 °C.

Rozřízněte věnečky napůl, vrchní část namočte do fondánu. Spodní část naplňte připraveným studeným krémem a přiklopte.