Těhotné ženy jsou obecně náchylnější k respiračním onemocněním. Současné pandemii by tak měly věnovat zvýšenou...

Čaj může pomoci k celkové pohodě člověka, říká spoluzakladatel Dobrých čajoven

Který nápoj lidstvo miluje nejvíc? Není to pivo, není to cola, není to káva. Pomineme-li čistou vodu, mezi ochuceným...