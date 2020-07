Je čas probudit plíce. Zkuste dechová cvičení pro čistou hlavu

Kvůli trvalému stresu a únavě (většinou spolu tyto dvě věci přímo souvisí) si můžete pořádně rozhodit biorytmus. Pokud k tomu dochází častěji, trpíme takovými obtížemi, jako jsou únava, bolesti hlavy a migréna.

Zejména pacienti s migrénou reagují citlivě na poruchy rytmu spánku a bdění. Když spíme příliš málo, nemá náš mozek dostatek času k regeneraci, což je právě nejlepší ochrana před bolestmi hlavy.

K tomu, abyste si v akutním případě zase rychle pročistili hlavu, a ta vás konečně přestala bolet, je nezbytné dobré zásobení kyslíkem. Přičemž platí, že vzduch by měl proudit až dolů do břicha a pánve, potom je zase nutné ho lehce vydechnout.

Jenomže právě když jsme ve stresu, dýcháme většinou jen mělce a jsme křečovitě sevření. Vzduch se pak do břicha jen tak nedostane. Ovšem následující cvičení vám pomůžou a napětí a stres už vás nepohltí.

1. Roztažení hrudníku

Vestoje se několikrát se svěšenými pažemi nadechněte a vydechněte. Pak rozšiřujte hrudní koš tím, že paže natahujete nahoru a do strany. Dech při tom nechte proudit několikrát zhluboka dovnitř a ven. Tak co, cítíte ten rozdíl?

2. Syčivý nádech

Uvolněně si sedněte. Zuby horní i dolní čelisti jsou volně stisknuté. Rozevřete rty, aniž byste pohybovali čelistmi. Skrz zuby se nadechněte, takže chladný vzduch proudí až do plic, a nosem vydechněte.

3. Břišní dýchání

Sedněte si do tureckého sedu. Ruce leží na stehnech, záda jsou narovnaná. Představte si nějaké místo v přírodě s čerstvým vzduchem, třeba u moře, uprostřed lesa nebo na horách. Nadechněte se zhluboka do břicha a krátce dech zadržte. Pak vzduch zase vypusťte ven. Soustřeďte se na to, abyste ho vydechli všechen.

4. Včelí bzučení

V tureckém sedu zaujměte vzpřímený postoj, narovnejte záda. Ruce jsou na stehnech. Potom zvedněte paže a ukazováčky si dejte do uší. Zhluboka se nadechněte. Při výdechu vydávejte vysoký bzučivý tón (podobně jako včela), přitom prsty lehce tlačte proti ušní chrupavce. Nadechněte se a opakujte to až desetkrát.

5. Rytmický dech

Soustředěně nasajte vzduch nosem a zároveň počítejte do osmi. Krátce zadržte dech, počítejte přitom do čtyř. Při výdechu nosem zase počítejte do osmi. Několik sekund počkejte a pak se znovu nadechněte a celé cvičení zopakujte.

7. dubna 2020

11. dubna 2020

14. dubna 2020