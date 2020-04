Škola dechu: Bránice je sval, který necvičíte. A měli byste

Když nefunguje správně, doplácíme na to mnoha zdravotními neduhy. A protože onen sval většinou přehlížíme, nepracuje, jak má. V tomto dílu Školy dechu se to naučíme úplně jednoduchým cvikem napravit, opět pod vedením Pavla Macka, experta mezinárodních systémů dechu Oxygen Advantage™ a Second Wind™.