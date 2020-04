Jak správně dýchat: Školu dechu začínáme testy a tipy pro běžný život

Seriálem vás bude provázet Pavel Macek, šéfinstruktor školy síly a kondice KB5, StrongFirst Master Certified Instructor. Pavel mezi jinými cvičí již více než pětadvacet let čínská dechová cvičení a bojová umění a je certifikovaným expertem renomovaných mezinárodních systémů dechu Oxygen Advantage™ a Second Wind™.

V seriálu Škola dechu vám chceme pomoci odstranit kaskádu neduhů, které s sebou špatné dýchání nese. Od špatného zdraví přes nekvalitní spánek a nedostatečnou regeneraci po špatný pohyb, bolesti různého typu a mizerné výkony ve sportu.

Budeme pracovat na zlepšení dýchání v běžném životě, resetu biomechanické i biochemické složky dýchání, naučíme vás jednoduchý cvik na zlepšení vitální kapacity plic i hack na lepší usínání a spánek. Povinné varování, platné pro celý seriál, zní: Před zařazením jednotlivých doporučení či cvičení se poraďte se svým lékařem.

Dva testy: co nelze změřit, tomu nelze věřit

Využijeme dva jednoduché, ověřené a již před sto let používané testy. Takzvaný Hench test z roku 1926 si všímá zádrže dechu po výdechu, o dvanáct let starší Stange test zádrže dechu po nádechu. Připravte si stopky, tužku a papír a následujte návod ve videu.

Co testy měří? Toleranci takzvané hypoxie, tedy nedostatku kyslíku, a hyperkapnie, vzestupu oxidu uhličitého. Jak kyslík, tak oxid uhličitý jsou totiž samozřejmě klíčové proměnné, i když je to s nimi jinak, než si laická a bohužel též část fitness komunity myslí. Vysvětlíme to v dalších dílech seriálu.

Pozor! Výchozím bodem pro oba testy je běžné dýchání, prostě běžný nádech a výdech a měření zádrže dechu po běžném výdechu (Henche test) nebo po běžném nádechu (Stange test).

Jak často měřit? Stačí zhruba jednou měsíčně. Pokud zařadíte do běžného života tipy z dnešního videa a cviky z videí, která budou v našem pětidílném cyklu následovat, v průběhu dalších týdnů a měsíců uvidíte výrazné zlepšení, a to samozřejmě nejen v testech, ale v běžném životě a vašich sportovních aktivitách.

Ještě jedna poznámka se týká zkušenějších čtenářů. Pokud cvičíte dechová cvičení podle metody Buteyko/Oxygen Advantage, potom pozor, oba testy se od takzvané „kontrolní pauzy“/BOLTu liší, proto, prosíme, bedlivě následujte instrukce. A pokud praktikujete metodu Wima Hofa, zdůrazňujeme, že před testy není žádné rozdýchávání, žádné hluboké nádechy a výdechy, žádná hyperventilace. Mimochodem, metodu Wima Hofa z mnoha důvodů nedoporučujeme.

Tři tipy pro běžný život

Než se v příštích dílech pustíme do dechových cvičení, dáme vám několik tipů. Ve videu je vysvětlujeme podrobněji, stručně je můžeme shrnout takto: Dýchejte nosem. Když budete cítit, že na vás jde zívnutí, „spolkněte“ ho nebo po zívnutí zadržte na 15 sekund dech. Na noc si zalepujte ústa, opravdu, jakkoli to zní bizarně, pomůže vám to.

Příště vás naučíme jednoduchý cvik na obnovu správného bráničního dýchání.