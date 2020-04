Škola dechu: Cvik 1+3 vám zlepší vitální kapacitu plic

Popis cviku + program Před dechovým cvičením si dejte několik rib-pullů (viz video), Brettzelů (viz video), vyvěste se na hrazdě.

Cvik samotný provádějte vestoje, s rukama sepnutýma za zády.

Pomalý hluboký nádech, podržet dvě až tři sekundy, následně třikrát zopakovat - dát si další tři nádechy („dodechy“), vždy s dvěma až třemi sekundami pauzy.

Poté maximálně vydechnout. Maximálně uvolnit hrudní koš. Pomocí maximální kontrakce břišních svalů ještě třikrát vydechnout („vykašlat“).

To je jeden set – cvičte celkem tři až čtyři sety, dopracujte se až na 10.

Jak často? Několikrát týdně.