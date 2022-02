Misionář, koníček a pejsek. Jaké sexuální polohy kralují v našich ložnicích

Českým ložnicím kraluje misionář. Této poloze dává při sexu přednost 35 procent dotázaných ve všech věkových kategoriích, a to i přesto, že mladí ji obecně preferují méně než starší generace.

„Misionářskou polohu upřednostňují hlavně lidé mezi 54 až 65 rokem věku, nejméně oblíbená je u generace mezi 27 a 35 lety,“ vysvětluje Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz, který testuje a prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou. Dodává však, že u mladší generace tato poloha sice tolik nerezonuje, ale právě ona milování touto pozicí nejčastěji zahajuje. Je totiž snadná i pro úplné začátečníky a zároveň je jednou z poloh, kdy si partneři mohou užít nejvíce intimity a vzájemné blízkosti,“ komentuje průzkum mezi 529 muži a 505 ženami.

Již méně často začíná sexuální styk Čechů a Češek pozicí „na koníčka“, kterou celkově preferuje 23 procent, ale u mužů se těší stejné oblibě jako misionář. U žen je po misionářské druhou nejoblíbenější pozice na „pejska“. Té dává přednost celkově okolo 20 procent dotázaných. Další startující polohou je „lžička“, kdy oba leží na boku, muž zezadu za ženou, tu má rádo šest procent, a s pěti procenty na pátém místě skončila poloha, kdy žena leží na břiše a muž do ní proniká zezadu.

Během samotného sexu lidé obvykle vystřídají dvě až tři polohy. Použití čtyř a více poloh během jednoho milování uvádějí přibližně tři z dvaceti respondentů ve věku 18 až 26 let, s postupujícím věkem se tento podíl snižuje až na zhruba jeden z dvaceti dotázaných v kategorii 54 až 65 let. Přibližně čtvrtina respondentů z této věkové skupiny si pak obvykle vystačí pouze s jednou sexuální polohou.

Ačkoliv nejrůznějších sexuálních pozic existují podle dostupných informací až stovky, většina Čechů jich za svůj milostný život vyzkoušela méně než tucet. Kupříkladu přibližně 41 procent Čechů a Češek ve věku 54 až 65 let má ve svém repertoáru za svůj dosavadní milostný život maximálně pět různých pozic a v celém věkovém průřezu dospělé populace od 18 do 65 let bylo nejčastější odpovědí šest až deset odzkoušených sexuálních poloh.

Co se týče příjemnosti sexuálních poloh, věnoval se jí nedávný výzkum Kamasutra in practice týmu doktorky Krejčové, na němž se podílel také známý biolog Jaroslav Flegr. Studie naznačuje, že dosažení orgasmu u žen může napomáhat poloha na koníčka nebo sex v pozici, kdy oba partneři sedí čelem k sobě.