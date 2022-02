Služeb sexuologů využívá dnes už mnoho párů. Sexuálních koučů nebo také trenérů moc není, tedy u nás v Čechách. V USA je tato profese běžnější a jeden z jejích zástupců John Paterson říká: „V době, která je plná stresu, nadměrného pracovního úsilí, nedostatku času na intimitu a poslední dva roky navíc i covidového problému, je profese sexuálního kouče velmi důležitá. Sexuolog vám pomůže, pokud máte nějaký zřejmý problém, poruchy erekce, strach z intimity... Sexuální kouč pomůže prakticky zlepšit milostné vztahy párů. Dalo by se říci, že pomůže znovu nažhavit váš sexuální život. Naše úspěšnost je dosti vysoká.“

Ačkoli se k tomu ženy přiznávají jen zřídka, podle anonymních výzkumů zhruba každá devátá žena v životě neprožila orgasmus. Na vině může být neznalost vlastního těla, třeba v důsledku přísné výchovy, ve které byl sex něco „špinavého“.

„Mnoho žen nikdy nemasturbovalo, kvůli tomu neznají své tělo, nikdy se nehladily po intimních partiích, nevědí, jak tělo funguje a jak dochází k vyvrcholení. Já jako kouč s nimi toto probírám, informuji je třeba o tom, že pro většinu žen je k prožití orgasmu třeba dráždění klitorisu. Je důležité, aby se ženy přestaly stydět a samy si ,nazkoušely’, jak dráždit klitoris, jak díky tomu prožít orgasmus, protože jen tak mohou partnerovi říct, co se jim líbí a navigovat ho... Budete se divit, ale pro vysoké procento žen je poznávání vlastního těla velké tabu,“ říká kouč.

A dodává, že někdy je příčinou nedosažení orgasmu strach uložený hluboko v podvědomí. Žena by fyzicky vyvrcholení mohla dosáhnout, ale podvědomí jí to nedovolí. V tuto chvíli je nutné vyhledat kvalifikovaného psychologa a zapátrat po příčině.

„Mezi mé klienty většinou patří muži. Naopak mé kolegyně pracují se ženami. Ne každý, ale mnoho sexuálních koučů ukazuje i praktickou stránku sexu. Tedy například má kolegyně pořádá pro malé skupinky svých klientek víkendy, na nichž je učí, jak pracovat se svým tělem, kde najít bod G, jak se přivést k vyvrcholení. V teoretické části s nimi pak probírá, jak komunikovat s partnerem a vysvětlit beze studu, co se jim v sexu líbí. Já praktické víkendy nepořádám, pracuji spíše jako klasický sexuolog, i když koučovací část, tedy ta, kdy s muži probíráme, jak uspokojit partnerku, co je v sexu nezbytné a jak s ženou komunikovat, samozřejmě nechybí,“ říká Paterson.

Někteří sexuální kouči se specializují na páry, učí je, jak se navzájem uspokojit, jak provést intimní masáž, jak by měla probíhat partnerská komunikace i jak poznat, co se našemu protějšku zamlouvá.

„Víte, práce sexuálního kouče zní trochu jako ,divočina’, ale jde jen o to, že bez studu navigujeme ženy a muže, jak vnést do intimního života příjemno, jak oživit vztah, mít plnohodnotný sexuální život i po deseti letech manželství. Úspěchy jsou velké, což je pro mě to hlavní,“ dodává sexuální kouč.