Po čem muži touží? Šest zón, které ho vystřelí na vrchol blaha

Prostata

Přestože se o této partii v souvislosti se sexuálním prožitkem moc nemluví, mnozí muži ji považují za nejzásadnější bod v cestě za rozkoší. „Prostata se dá stimulovat hračkami, které jsou dostupné asi ve všech sex shopech, nebo prstem. Mnoho heterosexuálních mužů v jejím dráždění vidí něco, co by neměli dělat, popřípadě to chtít po partnerkách. Když to ale jednou zkusí, většinou chtějí pokračovat. Orgasmus pak trvá déle a masáž prý navíc snižuje riziko rakoviny prostaty,“ tvrdí třicetiletý Jakub.

Jak na to? Svého drahého položte na záda a jemně mu zasuňte prst do konečníku (použijte větší množství lubrikačního gelu). Zkoumejte na jeho přední straně, dokud neobjevíte útvar o velikosti oříšku a ten poté jemně masírujte. Z hygienických důvodů můžete použít rukavice nebo rozstřižený prezervativ.