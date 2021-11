Správnou technikou až k extázi. Prožijte všechny podoby dokonalého orgasmu

Sázka téměř na jistotu

Klitoridální orgasmy patří mezi nejčastější a i nejsnazší způsoby, jak dosáhnout blahodárného uspokojení. Už jen při letmém dotyku funguje klitoris na ženské tělo jako pomyslný elektrický výboj.

Výhodou klitoridálního vyvrcholení je nejen vysoké procento úspěšnosti a rychlost, i když ta pro ženy nebývá tím nejdůležitějším aspektem, ale hlavně fakt, že jej lze dosáhnout kvalitně i bez pomoci další osoby.



Skutečnost potvrzuje nespočet vědeckých studií zaměřených na oblast sexu. V nich vždy vysoké procento dotázaných žen odpovědělo, že bez vlastní stimulace klitorisu by nedosáhly orgasmu.

Z průzkumu zveřejněného National Library of Medicine – National Center for Biotechnology Information vzešlo, že u 88 žen oslovených žen ve věku 18 až 53 let uvedlo 64 % z nich, že při orgasmu je opravdu nesmírně důležitá stimulace klitorisu a pochvy, protože výrazně zvyšuje pravděpodobnost vyvrcholení.



Způsobů, jak dosáhnout klitoridální rozkoše, je několik. Zvolit můžete erotické hračky zaměřené právě na stimulaci kouzelného místečka, starou dobrou manuální techniku či sexuální polohu/polohy, při kterých dochází k intenzivnímu tlaku na klitoris.

Jednou z osvědčených poloh je pozice na pejska, kdy se vy neopíráte o dlaně, ale o lokty, případně ještě lépe, natáhnete ruce dopředu, výrazně se prohnete v zádech.