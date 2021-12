Očkování jako vstupenka do ložnice i více experimentů. Covid mění náš sex

Velmi často používaným slovem současnosti je očkování. A toto téma proniká dokonce i do oblasti sexu, alespoň co se nezadaných týče.

Ono je to logické. Zatímco lidé se stálým partnerem vědí, co od něj mají po všech stránkách čekat, ti, co jsou takzvaně singl, musí při snaze o sblížení myslet na více věcí.

Podle nového výzkumu celosvětově oblíbené seznamky Match je jednou z jejich prvních otázek to, zda jejich protějšek podstoupil očkování proti covidu. „Faktor, který ještě před rokem ani neexistoval, se stal pro drtivou většinu nezadaných velmi důležitým,“ uvádí se ve studii.

Právě on je nejzásadnější pro celých 58 procent respondentů. Bez vakcinace si nehodlají s nikým ani nic začínat, natož založit důvěrný vztah. „Sex s někým, kdo je pro mě nebezpečný, bych nikdy neprovozovala,“ uvádí například Američanka Anna.

Ona stejně jako jí podobní je přesvědčená, že při provozování erotických hrátek s partnerem bez očkování hrozí mnohem větší nebezpečí nákazy.

„Dnešní nezadaní dramaticky změnili své priority v seznamování: 52 % nezadaných se ani nesetká s neočkovaným člověkem, 48 % považuje odpůrce očkování za sobecké a téměř 60 % nebude mít sex s neočkovaným člověkem,“ komentuje výsledky studie Helen Fisherová, biologická antropoložka a hlavní vědecká poradkyně ve společnosti Match.

Riziko nákazy Na toto téma se ptají mnozí a odpověď je více než logická. Pokud se po dobu víc než 15 minut stýkáte s osobou, která je vám blíž než dva metry a je infikována koronavirem, můžete se nakazit. I když očkování tuto možnost razantně snižuje, neeliminuje ji. Při sexu navíc zhluboka dýcháte, což situaci nepomáhá. Koronavirus se přenáší vzduchem. Neexistuje žádný důkaz, že by se člověk mohl nakazit vaginálními tekutinami nebo semenem. Přesto mohou právě ty koronavirus obsahovat. Velká většina lékařů i tak doporučuje, abyste se erotikou nechal pohltit raději až po vakcinaci svojí i partnera.

S úsměvem dodává: „Amor má ve svém toulci nový šíp, váš očkovací průkaz. Je to dnešní vstupenka do světa romantiky.“

První milování si lidé více rozmýšlejí

Nezadaní jsou také mnohem vybíravější a zdrženlivější než předtím. Dva ze tří respondentů tvrdí, že dnes už chtějí počkat s prvním sexem nejdříve na třetí rande, ačkoli předtím podobné zábrany neměli.

Jen 8 % dotázaných uvedlo, že měli během pandemie sex na jednu noc a 85 % řeklo, že tato lechtivá, ale nadmíru zábavná oblast je pro ně najednou mnohem méně důležitá než před pandemií.

Ve stresu a strachu se těžko laškuje

To se ostatně projevilo i u sezdaných. V první vlně pandemie, kdy bylo všechno nové, si mnozí v oblasti sexu připadali uvolnění. V podstatě lockdown brali jako dovolenou, kdy najednou měli víc času jeden pro druhého.

„Partneři, kteří se kvůli množství svých povinností a závazků jen míjeli a pouze spali vedle sebe, se najednou znovu napojili jeden na druhého,“ přitakává sexuální terapeutka Emily Jamea.

Jenže postupem času se to otočilo. „Už na jaře letošního roku jsme pozorovali, že se situace mění a lidi přestávají mít na sex náladu,“ prozrazuje.

Vysvětlení je jednoduché, ve stresu a strachu z toho, co bude, se laškuje poněkud namáhavěji než jindy. „Říká se, že dvě zebry si to nikdy nebudou rozdávat před zraky lva. Tím lvem je vlastně dnes koronavirus a zebrami lidé,“ nabízí odbornice metaforu.

Není ovšem třeba hned věšet hlavu. Ti, kdo u sexu zůstali, si ho zase umějí mnohem lépe užít. „Jeden z pěti lidí uvádí, že jen díky tomu, jak se mu život zpomalil, vyzkoušel v posteli zcela novou věc. Jeho či její život to tak velice obohatilo,“ uvádí psycholog Justin Lehmiller s tím, že je jedno, o jaké vylepšení se jednalo, změna je v tomto ohledu dobrá vždycky, ať je jakákoli.

Experimentujte a improvizujte

„Nejčastěji to byla změna polohy, ale mnozí si vyzkoušeli i zcela nové erotické pomůcky. Někdo vsadil na lehké sado-maso a jiné páry zase zapojily do svého intimního života masáže,“ vypočítává specialista.

A taková je i jeho rada: covid z našich životů asi ještě nějakou dobu nezmizí. Očkovaných ale přibývá, a tak se i nezadaní mohou s lehčí hlavou zase vrhnout do světa rozkoše.

A ostatní? Zkuste něco nového! Experimentujte, vymýšlejte, improvizujte. Protože v životě a to ani v tom sexuálním není nic horšího než nuda.