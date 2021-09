Když dva jsou málo. 5 pravd o sexu ve třech, které vám zatím nikdo neřekl

Milování ve třech patří k nejčastějším erotickým fantaziím. Čísla, která uvádějí průzkumy, se různí, podle některých však o „trojce“ sní až 89 procent mužů a zhruba 36 procent žen. Naplnění však údajně dojde pouze třetina z těchto fantazií. Proč zejména pány tvorstva zrovna tahle představa tolik rajcuje?

„Patrně to souvisí s jakousi představou muže rozsévače. Muži touží po větší sexuální rozmanitosti a přizvat si do postele dalšího člověka (obvykle ženu) pro ně může být způsobem, jak si ji dopřát, aniž by se uchýlili k nevěře,“ nastiňuje psycholožka. Vysvětlení ale může být i mnohem prozaičtější.