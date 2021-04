Skryté touhy žen. Milování s cizím mužem, svazování, sex na veřejnosti

Přepadne vás čas od času touha udělat v milostném životě něco jinak, než jak jste zvyklá? Překročit hranice postelových radovánek, které vnímáte jako standardní? Pokud ano, je to naprosto v pořádku.

„Scénáře, délka i frekvence fantazií jsou jedinečné a originální a mění se i v průběhu života. Výzkumy prokázaly, že ženy sní o ledasčem, avšak jejich fantazie se obvykle velmi liší od toho, co v reálném životě v sexuální oblasti realizují. Platí, že mnohé z toho, co si představujeme, bychom nikdy ve skutečném sexuálním životě nechtěly zažít a v realitě by nás něco takového vůbec nevzrušilo,“ vysvětluje Alexandra Hrouzková.