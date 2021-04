Škodí. Internetové porno propaguje sexuální násilí, říká studie

Práce se zaměřila na tři velké pornoservery, XHamster, XVideos a Pornhub, po dobu šesti měsíců v roce 2017 a 2018 sledovala, co nabízejí jejich domovské stránky svým prvním uživatelům, tedy klientům bez předchozí historie prohlížení na webu. Do rukou se jí tak dostalo celkem 131 738 videí, jak připomíná server InsideHook.

Výzkumný tým přitom neposuzoval obsah klipů, zajímala ho jejich textová prezentace. A výsledky šetření autory práce, která vyšla v magazínu The Brittish Jounral of Criminology, podle agentury BBC „šokovaly“. Tím, jak často se v nich vyskytovaly popisy znásilnění, fyzického zneužívání a incestu. A to přitom ze sledovaného vzorku vědci vyloučili tematiku konsenzuálně pojatého BDSM.

Pornopomsta, zneužívání, znásilnění, incest

I tak v materiálech nalezli přes osm tisíc názvů videí, které odkazovaly k fyzické agresi a nucené sexuální aktivitě. Na uživatele číhala slova jako „osahávání“, „past“, „obtěžování“, „vynucený“, která podle Světové zdravotnické organizace patří mezi klíčová slova sexuálního násilí. Názvy zahrnovaly titulky jako „Probudila se, když byla oš*kávaná“, které očividně propagovaly sex bez souhlasu.

Nejčastěji přitom byla slova odkazující na sexuální násilí přítomna v klipech s tematikou sexu mezi rodinnými příslušníky. A často propagovala videa, jejichž popisy zahrnovaly i slova „školačka“, „teenagerka“, „dívka“. Kromě toho ona videa slovně naznačovala, bez ohledu na to, jak staré byly jejich aktérky, že příběh předpokládá velmi mladé dívky. Nesla titulky jako „Tatínku, dnes nechci do školy“, zahrnovala slova jako například „domácí úkol“.

Porno zobrazuje sex realisticky, věří jeho nábožensky založení uživatelé Méně reálného sexu, více placené pornografie. Server xHamster se ve své analýze zaměřil na své uživatele, kteří se přihlásili k silnému náboženskému založení. Zajímalo ho, jak se jejich chování ohledně pornografie a její vnímání liší od ostatních.

Na tři tisíce videí se pyšnilo názvy, které se týkaly zneužívání ve formě „skryté kamery“ nebo „upskirting“, tedy praktiky, kdy muž přepadne ženu na ulici a vyhrne ji sukni, aby pořídil záběr jejích intimních partií. Další videa svým textem naznačovala, že jde o soukromé nahrávky, které prosákly na veřejnost bez souhlasu natáčených, což zase přinejmenším vyvolává dojem, že jde o „revenge porn“, tedy pornopomstu.

„Nebezpečí spočívá v tom, že videa zachycující sexuální násilí jsou balena a předkládána publiku jako sociálně akceptovatelná,“ uvádí magazín Vice. To zamlžuje hranici mezi sexem a sexuálním násilím a může to normalizovat sexuální agresi.

Všechna média připomínají, že zpráva vychází ve velmi nepříjemnou chvíli pro průmysl kolem online pornografie, a zejména pro server Pornhub. Ten musel v prosinci loňského roku smazat obří množství videí, podle BBC to byla většina z jeho téměř sedmi milionů videí. Důvodem bylo, že byla nahrána z neověřených zdrojů, byla to reakce na obvinění, že server dává prostor materiálům se zneužíváním dětí.

A na to, že společnosti Visa a Mastercard zrušily možnost platit na serveru svými kartami. To mělo totiž velmi důrazný dopad na příjmy pornoserveru, který sice nabízí videa zdarma, ovšem za exkluzivní materiály a videa vyšší kvality si účtuje 9,99 dolaru měsíčně. Kromě toho mateřskou firmu Mindgeek, která za Pornhubem stojí, žaluje o celkem čtyřicet milionů dolarů padesát obětí sexuálního násilí, jehož se dopustila organizace Girls Do Porn, jejíž klipy Pornhub nabízel.

Minulý týden pak Pornhub zveřejnil, v první zprávě svého druhu, že smazal i 653 465 materiálů, které byly shledány jako potenciálně porušující jeho etická pravidla.

Zbylá videa, která dál nabízí, pornoserver hájí. „Dospělí lidé jsou v rámci souhlasu oprávněni mít své sexuální preference, pokud jsou legální a konsenzuální, a na Pornhubu jsou vítané všechny druhy perverzit, které tato kritéria splňují,“ uvedl mluvčí serveru.

Jenže spoluautorka studie a právní odbornice Fiona Vera-Gray nesouhlasí. Násilný materiál, který erotizuje sex bez souhlasu, narušuje hranici mezi sexuálním potěšením a sexuálním násilím, uvedla agentuře BBC.

A BBC dala prostor i někdejší sexuální pracovnici Charlotte Rose. Podle jejích slov je většina porna produkovaného ve Spojeném království „etická a konsenzuální“. Jenže videa na předních pornoplatformách nebývají vždy transparentní. „Pro průměrného diváka může být obtížné rozpoznat, co je realita a co fantazie,“ uvedla.