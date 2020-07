Pozor na porno, ničí potěšení z reálného sexu, tvrdí studie

Fantazie dokáže ovlivňovat to, jak prožíváme realitu, takový je základní vzkaz studie představené na kongresu Evropské urologické asociace. A práce varovně dodává, že to přitom není dobrá zpráva, protože dopady našich výletů do říše pornografických představ reálné prožitky ničí.

Výzkum shledal, že v průměru muži tráví s pornografií sedmdesát minut týdně, jedna seance přitom trvá od pěti do patnácti minut. Devadesát procent mužů přitom při sledování pornografických videí rychle přeskáče k těm nejexplicitnějším scénám, jdou rychle k podstatě věci.

„Není pochyb o tom, že porno podmiňuje, ovlivňuje náš sex,“ soudí vedoucí studie Gunter de Win z Antverpské univerzity. Dvacet procent dotázaných se doznalo k tomu, že potřebují dávky extrémnější pornografie k tomu, aby se dobrali téhož vzrušení jako dříve.

A porno vstupuje do reálného sexu. A ne jako podpora, nikoli jako přítel. Pouhých pětašedesát procent mužů uvedlo, že jejich sex s partnerkou či partnerem byl pro ně vzrušivější než sledování porna. Třiadvacet procent zdravých mužů do pětatřiceti let pociťovalo problémy s erekcí.

Mladí kluci už nejsou, co bývali. Kvůli pornu, říká milovnice zajíčků Je to šaramantní dáma se sex-appealem, která neskrývá, že má slabost pro mnohem mladší muže. A neskrývá ani to, že je s nimi stále víc nespokojená. Jejich přístup k sexu je ničen pornem, stěžuje si Cindy Gallopová, zakladatelka webu MakeLoveNotPorn.com.

„Toto číslo je vyšší, než jsme očekávali,“ komentuje přitom zjištění de Win pro server New York Post. A dodává, že mezi rostoucími erektivními problémy při sexu a sledováním pornografie našel výzkum významnou souvislost. Čím více porna pánové účastnící se studie konzumovali, tím větší potíže s erekcí vykazovali, doplňuje server Insider. A to navzdory svému mládí a tomu, že v jiných ohledech byli zdraví.

Autoři výzkumu chtějí na svou práci navázat tím, že se pokusí identifikovat, které konkrétní faktory spojené s pornem k erektilní dysfunkci vedou. A zaměří se na to, jaké dopady má pornografie na ženy.

Upozorňují přitom, že si jsou vědomi limitů, které jejich studie má. Spočívají především v tom, že svých více než 3 260 respondentů, kteří odpovídali na dotazník o 118 otázkách, našli na internetu, na sociálních médiích. To mohlo předznamenat, že jejich výzkum oslovil především muže s vřelejším vztahem k pornu. Přesto si myslí, že výsledky šetření jsou významné.

„Byl to dotazník, ne klinický test. A je možné, že lidé, kteří odpovídali, nebyli zcela reprezentativním vzorkem celé mužské populace. Naše práce se však týkala jakéhokoli vztahu mezi pornem a erektilní dysfunkcí a s ohledem na velikost našeho vzorku si můžeme být našimi zjištěními velmi jistí,“ argumentuje de Win v tiskové zprávě na serveru EurekAlert.

Škodí? Neškodí? Poslední slovo stále nepadlo

Maarten Albersen z Lovaňské univerzity je ve svém komentáři k de Winově studii na serveru StudyFinds.org rozkročenější. „Odborníci osvětlili, že porno může mít jak pozitivní, tak negativní dopady. Například je možné využít ho při léčbě sexuálních dysfunkcí. Je to tedy stále kontroverzní terén a poslední slova ještě nebyla vyřčena,“ podotýká.

Stejně tak je pravda, že za poslední roky padlo na toto téma mnoho opatrných hypotéz i sebevědomějších verdiktů. Například studie z roku 2011, na Xman.cz jsme o ní psali zde, přišla s varováním, že internetové porno vyrábí generaci mužů, kteří se vzruší u počítače, ovšem selhávají v ložnici. Práce popisovala, že časté sledování porna vystavuje pány nadměrnému uvolňování dopaminu, neurotransmiteru zodpovědnému za sexuální vzrušení. Paradoxním následkem pak je, že muži potřebují skrze vydatnější erotické stimuly mocnější a mocnější dopaminové porce.

Pornografie se poté zastali přední neurovědci Nicole Prauseová a James Pfaus. Zdůraznili, že předchozí studie nepracovaly s daty, a podotkli, že jejich práce zkoumala sexuální vzrušení, které zažívali muži při sledování pornografických filmů v laboratoři a u některých respondentů též případné problémy s erekcí během intimního života s partnerkou.

Obecně výsledky jejich zkoumání, o nichž jsme na Xman.cz informovali zde, tvrdily, že dokonce i nejnáruživější konzumenti pornografie si v reálném životě vedli dobře. Zaujetí pornografií nemělo na jejich erekce žádný vliv a nejskalnější fanoušci pornografie dokonce vykazovali silnější reakce při sledování porna v kabince v laboratoři a též větší sexuální touhu v partnerském životě než jejich kolegové.

Svůj střípek do mozaiky náhledů na dopady pornografie přinesla i Chyng Sunová, jedna z autorek studie nazvané Pornografie a mužský sexuální scénář. Pornografie se podle ní stala nejvýznamnější sexuální výchovou, zejména pro mladé lidi. „Čím častěji uživatel sleduje nějaký mediální scénář, tím hlouběji se ukládají kódy onoho chování do jeho pohledu a tím pravděpodobněji jich bude v životě využívat,“ líčila autorka, o jejíž knize jsme na Xman.cz psali v tomto textu.

A nakonec zmiňme i kritický hlas nikoli z vědeckého prostředí, ale ze života, od zakladatelky webu MakeLoveNotPorn.com a milovnice zajíčků Cindy Gallopové, která se ke své vášni veřejně a hrdě hlásí. Se svými hochy přestala být spokojená. Výkonnost mladých chlapců totiž klesá, začala si stěžovat Gallopováa jako na viníka poukázala právě na boom pornografie.