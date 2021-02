Postel nemusí být nejlepší místo pro sex, říká sexkoučka v Rozstřelu

„Rozhodně má smysl udělat si test vděčnosti a ocenit druhého, jak vztahově, tak intimně - a to nejen jednou za rok!“



Jak takový test vděčnosti vypadá?

Ukazuje se, že cesta ke štěstí spočívá i v tom, že si uvědomujeme, kdy je nám dobře a proč. Jedno z takových cvičení je právě cvičení vděčnosti. Ve vztahové rovině mohu vyjádřit vděčnost partnerovi za vlastnosti, jichž si na něm vážím. Posílím tím vztah a koneckonců právě i zmíněné vlastnosti.

Jak často říkat „miluju tě“?

S přibývajícím věkem si uvědomuji čím dál víc, jak moc záleží na tom, jak často si to partneři řeknou nebo napíší. A občas, a zdaleka ne jen na Valentýna, je fajn dosytit vztah oceněním druhého. Je to příležitost připravit si spolu pěkné chvíle, povídat si, o tom, co by druhého potěšilo, užít si čas, kdy můžeme být spolu. Důležité je uvědomění si svých emocí v našem vztahu. A protože jsou květinářství otevřená, můžeme si svátek zpříjemnit květinami i dobrým jídlem. Máme příležitost se podívat na druhého cíleně v růžových brýlích a zkusit na nějaký čas zapomenout na problémy, naopak se zaměřit na to, co mohu ocenit.

Jak láska přispívá k naší fyzické a psychické kondici?

Podstatnou složkou dlouhodobých vztahů je hormon oxytocin, který je schopný aktivně snižovat stres a přinášet člověku pocity štěstí, vytvářet větší pohodu. Takže jakákoliv vyznání lásky, vděčnosti, říkání „miluju tě“, udělání radosti druhému a prožívání s ním jeho štěstí, to jsou všechno oxytocinové aktivity. A pokud je i díky tomu člověk v menším stresu, je biomechanicky ovlivněn jeho imunitní systém. Díky tomu jsme v lepší kondici a cítíme se lépe psychicky i fyzicky. Ve finále mohu vyjádřením „miluju tě“ posilovat obranyschopnost organizmu.

Který z komponentů lásky je tím základním? Je to důvěra, je to přitažlivost, věrnost?

Záleží na průniku jejich společných hodnot. Pokud dlouhodobě nejsou některé jejich důležité hodnoty naplněny, dojde dříve nebo později k rozpadu vztahu. A hodnoty jsou důležité věci, jako třeba: důvěra, zdraví, pro spoustu lidí věrnost nebo manželství...

Jak je pro lásku důležitá intimita a sex?

Když pracuji s partnery, vždycky se dívám na „bazén jejich vztahu“, zajímá mě, jestli je tam vody málo, nebo hodně, jestli je voda studená, nebo teplá, jestli se jim do ní chce, nebo ne, jestli si rádi zaplavou směrem k sobě, jak dynamika jejich vztahu vypadá. Dívám se na základnu vztahu, na níž můžeme stavět, a pokud za problémy v sexu stojí vztahová věc – a to je ve většině, tak 80 procent, je třeba se opřít o to, co hezkého mezi nimi zůstává, co opravdu funguje. Řada párů třeba říká, že mají krásný vztah, jen ten sex jim nefunguje, ale zjistíte, že to tak úplně není.

Může existovat partnerská láska bez sexu?

Zase se vracíme k těm hodnotám: pokud pro oba partnery tělesná blízkost, intimita a vyjadřování a přijímání sexuality nejsou důležité hodnoty, mohou mít úžasný, velmi hluboký a přátelský a vřelý vztah. Někteří lidé si pak tu tělesnou blízkost načerpají od svých dětí tím, že se s nimi mazlí, stačí jim fyzický kontakt v rámci své „smečky“. Pak proč ne?

Jak intimitě dnes pomoct, když jsme zavřeni dlouho na malém prostoru, často i s dětmi?

V poslední době s klienty často hledáme nějaká soukromá místa: auto, garáž, vana, koupelna, popřípadě prádelna? Je fajn si trochu pomoct odtlumit okolní vlivy - třeba hudbou nebo vůní, světlem... Lidé často očekávají, že v posteli něco bude, ale postel nemusí být vždycky to nejlepší. A když už si ukořistíme intimní chvilku pro sebe, zase bychom se neměli násilím nutit být okamžitě vzrušeni.



Dejme si čas na to, abychom si společné vzrušení vytvořili. Dělejme to, co je nám alespoň příjemné, teprve pak třeba vytvářejme vzrušení. Hodně z nás také neumí intimní chvíle střádat a proměnit v něco hezkého, protože jsou – a promiňte mi to sprosté slovo – „samonasírací“. Když je něco vyruší, naštvou se, že teď už to nebude možné, všechno je špatně a my se na to chystali... Jedou katastrofický scénář.

Co s tím?

Říkám, že je fajn si už třeba předem říct, co uděláme, když za námi třeba v tu chvíli přijde dítě. Neupínat se k očekávání, být flexibilnější.

Kromě oceňování, vděčnosti, posilování intimity, jak ještě posilovat lásku?

Lidé se sami moc neumějí dostat do té správné intimní nálady. Ale nemusíme ji přece za každou cenu vytvářet my. Pro správné přeladění existuje velká škála nejrůznějších videí a nemyslím jenom klasickou pornografii, ale erotické filmy pro ženy nebo i romantické filmy, a také nejrůznější erotické pomůcky. I když je jasné, že muž se do správné nálady dostane sledováním něčeho jiného než žena, proč to nezkombinovat? Všichni se můžeme postarat o to, abychom se naladili tak, abychom byli ochotni a schopni s tím druhým intimně komunikovat.

Jestli se máme rádi, tak to přece funguje a nepotřebujeme k tomu žádné vnější umělé pomocníky? Není toto většinový pohled na intimitu ve vztazích?

Tuto chybu, že se díváme na sexualitu pudovými brýlemi a myslíme si, že by touha měla přijít sama a teprve na základě té touhy půjdeme něco konat, děláme všichni. Neočekávejme už, že do intimity každý z nás vstupuje s touhou. Pojďme ji společně budovat. Ve spoustě oblastí používáme mozek a technologie, abychom si užili lepší život, v sexu se toho bojíme. Jde jen o to, že vědomě stimulujeme biochemické procesy třeba tím, že sledujeme erotický film. Vyplavují se hormony a teď je na nás, jestli to považujeme za umělé, nebo přirozené. Každopádně, pokud umíme s tím, co se v nás probudí, pozitivně pracovat, vztahu to jedině prospěje.

Co ještě pomůže nastartovat příjemnou a vzrušivou atmosféru?

Nepřežírání se! To je praktický poznatek z poslední doby. Méně cukru a také pohyb, alespoň deset minut denně - třeba jen dělat nějaké blbosti, aby člověk začal lépe cítit tělo. Obzvlášť teď jsme daleko víc napojeni na mobily, počítače a online systémy a špatně nasloucháme tomu, co se děje v našem těle. A tomu nepomáhá plný žaludek a cukr. Vhodná strava může libido obnovit do dvou týdnů - i tím, že si touhu začneme víc uvědomovat.

Jsou kromě cukru nějaké konkrétní potraviny, které libido blokují, anebo mu naopak pomáhají?

Je fajn, když je strava kořeněná. Třeba takový muškátový oříšek má i lehce intoxikační účinky. Skořice, šafrán i kari. Jednoduché věci poskládat tak, aby bylo jídlo díky koření chuťově pestré. Atmosféře pomohou také příjemné vůně. Sexuální tělesné připravenosti víc než těžká česká kuchyně prospějí lehčí jídla.

Svatého Valentýna bude v neděli, jak takový den ideálně prožít?

Nejlepší je z postele nevylézat. Pokud jeden vstane, tak maximálně proto, aby udělal snídani a donesl ji druhému do postele. Jeden sex, druhý sex a mezitím třeba vajíčka s kakaem. Ideálně se nepřipojovat k pracovním povinnostem, ale naopak zůstat v propojení s partnerem. Říct si, co bys rád, co já bych ráda, co další členové rodiny. Dělat něco spolu: vařit, zacvičit si, projít se... Pustit si hudbu, třeba si zatančit... Vykouzlit si doma trošku romantiky.

Doporučujete alkohol jako pomocníka?

U některých párů se dobrá večeře bez vína neobejde, je to určitý rituál. V malém množství dobrý sluha, špatný pán. V mozku máme kontrolor, který se vlivem působení alkoholu výrazně utlumí, proto člověk ztrácí zábrany, což má počáteční pozitivní efekt. Potom však dochází k vypínání dalších věcí, které člověk ke svému sexuálnímu chování celkem nezbytně potřebuje. Proto je třeba najít osobní balanc – v jakém množství a v jakém čase vám ještě alkohol poslouží.

Co byste lidem k svátku lásky popřála?

Přála bych jim po dlouhé době zažít zase ten pocit být hodně spolu v té tělesné, duševní i emoční rovině. Cítit blízkost milované osoby v tom chvějivém stavu připomínajícím zamilovanost.

Prochází láska žaludkem? Co a proč vaří a peče sexkoučka na svátek svátek svatého Valentýna? Poslechněte si celý záznam Rozstřelu.