Objímáte se, příjemně omámení právě prožitou slastí si šeptáte do ucha něžná slova a vzájemně se hladíte, dokud neusnete jeden druhému v náručí… Tak si nejspíš většina z vás představuje ideální zakončení romantického večera. Bylo by to jistě pěkné, ale nebudeme si nic nalhávat, takhle idylicky to většinou nevypadá. Jak se chováme po sexu? A co to o nás vypovídá?

Okamžiky, jež následují po výbuchu vášně, můžou náš dojem z celého milování příjemně umocnit, nebo naopak šupem poslat do kategorie „tak tohle už nikdy, přátelé“. „Bývalý po každém sexu sundal povlečení, prostěradlo a šel pustit pračku. Teprve potom se šel sám osprchovat,“ směje se například Veronika. „Vydržela jsem to měsíc, pak jsem šla, jak se říká, o dům dál.“ A tím historky jako vystřižené ze špatné komedie, se kterými se mi svěřila řada žen, nekončí!

Seriál Sex ve městě si pamatujeme všichni. Vzpomínáte na Mirandu, jež v jednom díle randila s mužem, který vteřinu po orgasmu vyskočil z postele a chvátal do sprchy? Tak tohle je poměrně častý případ. A byť se to může zdát úsměvné, dokáže zapříčinit spoustu nedorozumění a nepříjemných pocitů.

„Jeden můj bývalý se hned po sexu běžel osprchovat. Žádná pusa, nic, prostě se odvalil, zvedl a pospíchal do koupelny. Připadala jsem si, jako bych byla špinavá, jako by se ode mě snažil očistit,“ svěřuje se Dana, které prý nejednou v takové chvíli bylo do pláče.

Miláčku, neplakej… Nejspíš jste to vy nebo váš partner někdy zažili. Místo abyste se po milování vznášela na růžovém obláčku, je vám do pláče. Nechápete, co se stalo, a váš partner zrovna tak. „Udělal jsem něco špatně?“ ptá se. Neudělal. On ani vy. Tenhle stav má odborné pojmenování, říká se mu postkoitální dysforie. Způsobuje ji rychlý výkyv hormonů v těle, zejména endorfinu, dopaminu, oxytocinu a prolaktinu, a postihuje ženy i muže (podle průzkumů se s tímto jevem setkalo zhruba 40 % lidí). Co s tím? Stačí jen vyčkat. Hladina hormonů se do pár (možná desítek) minut srovná a vy se budete cítit zase ve své kůži.



Na druhou stranu možná lepší než příběh, který zažila Nina: „Můj expřítel se při sexu strašně potil, a když jsme skončili, vždycky se přilepil tělem na zeď, aby se ochladil. Po pár týdnech jsem měla za postelí mastný flek. Když jsme se rozešli, nechala jsem hned vymalovat.“

Podobnou historku mi o svém známém vyprávěl kamarád Jiří: „Karel souložil vždycky u otevřeného okna (ano, i v zimě v těch největších mrazech) a pak si hned dal studenou sprchu a nutil k tomu i svou partnerku.“

Jistě, opláchnout se je v pořádku, mnohdy dokonce velmi vítané. Ovšem pokud nevydržíte ani pár minut, stačí svůj protějšek políbit, pronést něco jako „miláčku, hned se vrátím“ a po krátké sprše zaplout zpátky do peřin. Tak neraníte ničí city a budete se zároveň cítit pohodlně.

Sprchovacích historek bychom mohli vytáhnout z rukávu ještě spoustu, ale pojďme dál. Jsou tu totiž ještě mnohem bizarnější příběhy. „Kamarádka se jednu dobu vídala s klukem, který si to po sexu vždycky udělal ještě jednou sám. Nesměla při tom na něj ani sáhnout, natož se připojit. A když skončil, pochválil se, jak je dobrej,“ vypráví Klára.

Opusťme ale trapasy a pojďme se věnovat rituálům, které v nás vzbuzují mnohem příjemnější pocity. „Po milování vždycky poslouchám hudbu, mám dokonce celý aftersex playlist na Spotify. Pouštím si ho pokaždé, pokud to tedy není nějaká extra divná situace,“ prozradila nám Klára.

Podobně uklidňující účinky má na spoustu lidí – tedy kuřáků – dávka tabáku. „Miluju cigaretu po sexu. Zakouřit si ještě nahá, v posteli, jen tak ležet, mít prázdnou hlavu a užívat si ten pocit. Jenomže mít nakouřeno v ložnici taky není nic moc, zvlášť když je váš milenec nekuřák. Naštěstí tenhle problém vyřešily elektronické cigarety,“ říká Šárka.



3 pravidla pro zdraví Kromě romantických rituálů zařaďte po sexu i pár tělu prospěšných aktivit. Vyčurat a spát

Po milování si odskočte na malou. I kdybyste ze sebe vymáčkla jen kapičku, pomůže to pročistit močové cesty a vy tak předejdete případné infekci nebo zánětu močového měchýře. Zapomeňte na mýdlo

Pokud po sexu cítíte potřebu se osprchovat, samozřejmě to udělejte. Na intimní partie ale nepoužívejte mýdlo, sliznice je citlivá a mýdlo by ji mohlo ještě víc podráždit. Prádlo pryč

Jdete-li po milování rovnou na kutě, neoblékejte si kalhotky. Jestliže se bez nich cítíte nepříjemně, sáhněte aspoň po bavlněných, syntetická látka by mohla nadělat pěknou neplechu.

Užít si po souloži pár minut klidu a dělat jen to, co je vám příjemné, doporučují i psychologové. Ostatně orgasmem se do těla vyplaví velká dávka hormonů a i tělu prospěje, dáte-li mu čas tenhle zážitek vstřebat a rozbouřenou hormonální hladinu zase uvést do normálu.

Že společné prožitky páry sbližují, je známá věc. Právě ty nejspokojenější mívají v rukávu řadu drobných rituálů a osobních podivností, které patří jen jim dvěma a posilují jejich vzájemné pouto. Obvykle vyplynou přirozeně, samy od sebe.

„Zbožňuju, když po milování s přítelem ještě chvíli ležíme nazí, mazlíme se a jen tak si povídáme. Ne vždycky je na to čas, ale je to taková chvilka jen pro nás dva. Ráda se dotýkám jeho kůže; jestli něco nesnáším, tak když se člověk hned po sexu začne soukat zpátky do oblečení,“ říká k tomu Michaela.

Jana nám zase odhalila jejich domácí rituál: „Možná je to legrační, ale po milování dostaneme s přítelem vždycky hlad. Takže si ještě z postele objednáme domů nějaké jídlo z restaurace. A když na to náhodou není čas, dáme si v peřinách aspoň malou svačinu.“

Psycholožka Petra Písecká k tomu podotýká: „Dá se říct, že takovéto společné rituály, ať už spojené se sexem, nebo nikoli, dělají vztah vztahem. Všechny věci, které podnikají lidé společně, posilují vzájemné pouto – a to ani nemusíme mluvit o partnerském vztahu. Pokud spolu navíc ti dva prožili krásné intimní chvíle, takový rituál je může ještě posílit.“

Je vám líto, že vy s partnerem žádný takový důvěrný zvyk nemáte? Nemusí. Koneckonců ne každý je toho schopen. „I kdybych chtěla, tak nic dělat ani nestihnu. Okamžitě usnu jako poleno,“ směje se čerstvá maminka Adéla.

A určitě není sama. I když jsou to obvykle ženy, kdo si na mužské protějšky stěžují, že po „výkonu“ hned upadnou do limbu, děje se to jak pánům, tak dámám. A není na tom nic špatného, naopak je to naše biologická podstata.

Při milování se totiž do těla uvolňuje velké množství hormonu prolaktinu, který způsobuje příjemné pocity, ale také únavu. A co teprve, když jste v ložnici předváděli hotové sportovní výkony. Takže v tom nehledejte žádnou zlomyslnost, neomalenost nebo nedostatek lásky. Přitulte se a zdřímněte si. Vždyť i to může být nesmírně příjemné.