Pryč s nudou. Vraťte sexu grády, vyžeňte z ložnice stereotyp

Stereotyp k našim životům – alespoň do jisté míry – patří. I když si to třeba neradi přiznáváme… Jsou to všechny ty malé i větší věci, které se dějí den za dnem v neměnném režimu: ranní čištění zubů, venčení psa v tomtéž parku, odpolední káva v práci s kolegyní z vedlejší kanceláře, večerní sledování seriálu nebo třeba velké prádlo každou sobotu dopoledne.

A nutno říct, že to není vždycky špatně – stereotypy (nebo chcete-li určité rituály) udržují v našich životech řád a dávají nám podvědomý pocit jistoty. Některé z nich máme rádi, u mnohých si ani neuvědomujeme, jak hluboce jsou v nás zakořeněné, a jiné nás pekelně štvou. Jenomže nabourat takové léty ukotvené zvyklosti není vždycky jednoduché – obzvlášť pokud jde o tak citlivou oblast, jakou je sexualita.

Každý problém se řeší snáz, pokud k němu přistupujeme pozitivně. A tak to zkusme i v tomhle případě. Stereotyp ve vztahu totiž opravdu nemusí být zákonitě něčím negativním: vzpomeňte na všechny ty drobné rituály a společné zvyky, které mezi vámi vytvářejí pocit intimity a sbližují vás. Ať už to jsou dlouhé víkendové snídaně, dvojka vína, poté co uložíte děti ke spánku, nebo společná procházka na farmářský trh v sobotu dopoledne.

„I velmi kvalitní partnerský vztah leží z velké míry na stereotypu. To není nic špatného. Naopak, stereotyp, pokud nepřevažuje, poskytuje partnerskému vztahu klid a pomáhá snadněji se vyrovnat s nečekanými situacemi, které nám přináší stres a neklid,“ upozorňuje v knize Řešíme partnerské problémy psycholožka Erika Matějková.

Ani v sexu nemusí být určitá míra jednotvárnosti nutně úplně špatná. Copak není hezké, když váš partner nemusí přemýšlet, jak na vás, ale přesně ví, kdy a kam sáhnout a co udělat, aby vás uspokojil? A samozřejmě i naopak… Jsou dny, kdy zkrátka převažuje únava nebo jiné okolnosti a ani jednomu z milenců se nechce vymýšlet nové vzrušující scénáře – a pak se taková „sázka na jistotu“ náramně hodí.

„Nedávno jsme se s přítelem dívali na večerní film v televizi. Oba jsme byli v teplácích, unavení, zkrátka takový ten klasický nudný všední večer, rozhodně nic extra sexy. Když v půlce filmu začaly reklamy, podívali jsme se na sebe a bylo nám jasné, že oba máme chuť na sex, ale rozhodně na nic komplikovaného. Takže pár naučených triků a pohybů a bylo to. Stihli jsme to k oboustranné spokojenosti během reklamní pauzy a mohli jsme se dál v klidu dívat na televizi. Smáli jsme se ještě hodně dlouho tomu, jak jsme skvěle sladěni a co dokážeme stihnout během několika minut. I když na tom nebylo nic nového nebo objevného, uvědomila jsem si, jak je to hrozně fajn – to zkrátka s nikým jiným než s dlouhodobým partnerem nezažijete. A i když mi občas některé naše sexuální postupy už dávno nepřipadají tak vzrušující jako na začátku, došlo mi, že bych vlastně tento svůj tak trošku nudný stereotyp za nic nevyměnila,“ vypráví třiatřicetiletá Andrea, která se svým současným přítelem žije pátým rokem.

Jenomže co naplat, nic se nemá přehánět. A stejně jako může být stereotyp úlevný a příjemný, dokáže být taky nesmírně ubíjející – obzvlášť když nad vaším partnerským životem převezme vládu. Jakmile běží všechno v neměnných, vyježděných kolejích delší dobu, začne to většinu lidí zákonitě nudit. A čím déle tento stav trvá, tím složitější bývá z něj vystoupit. Obzvlášť když je jeden z páru se stavem věcí vlastně spokojený (nebo se tak aspoň navenek tváří).

Někdy to dospěje tak daleko, že se jeden z dvojice začne intimnostem raději vyhýbat, než aby každý večer zažíval tentýž scénář. Znáte to – i nejlepší jídlo se vám zkrátka jednoho dne přejí. Co v takovou chvíli dělat, abyste toho druhého neranili a nezpůsobili tak ještě hlubší krizi? Můžete zkusit třeba následující rady...

Vlastní iniciativa se cení

Činy vydají někdy za tisíc slov, a i když je zdravá komunikace ve vztahu klíčová, někdy je lepší prostě konat než dlouze hovořit. Chcete něco jinak? Tak pro to něco udělejte! Nečekejte, až se váš milý dovtípí – to by se taky nikdy nemuselo stát.

Snad každý muž (a k tomu v dlouhodobém svazku) je rád, pokud jeho partnerka projeví vlastní iniciativu a dá mu najevo svůj zájem. Počkejte si na den, kdy se váš milý vrátí z práce v dobrém rozmaru a ne moc unavený. Buďte milá, zábavná, nalijte mu skleničku vína a zkuste ho svést třeba v obýváku, pokud se vaše hrátky běžně odehrávají výhradně v ložnici.

Však vy víte, jak na to! Jiné prostředí vám nedovolí tak snadno sklouznout k osvědčeným metodám, oba budete muset být trošku vynalézavější. Po „akci“ pak už stačí partnerovi náležitě zdůraznit, jak se vám to tentokrát líbilo, a můžete si být skoro jistá, že příště s něčím podobným přijde sám.

Nezaměřujte se jen na sex

Stereotypní milostný život je často vyústěním celkové nudy a neměnnosti ve vztahu. Jistě, těžko do běžného všedního dne plného nejrůznějších povinností a třeba i starostí o děti vměstnáte večer co večer „povinnou“ dávku romantiky. Ale nemůžete se divit, že je váš sexuální život pořád stejný, když i vaše společné dny vypadají jako přes kopírák.

Zkuste se pro jednou přestat honit a pozvěte partnera na rande tak jako na začátku vztahu. Neříkejte, že jednou dvakrát do měsíce si na něco takového oba nenajdete čas. Pokud vám na vašem vztahu záleží, udělat byste si ho měli! Hezky se oblékněte, vyrazte do kina, na večeři nebo na skleničku, „pokročilí“ si můžou naplánovat třeba víkend v lázních… A zkuste se nebavit o praktických záležitostech, ale prostě si jen tak s lehkostí povídat. Uvidíte, že po takovém rande zažijete mnohem lepší sex než po večeru u televizního seriálu.

Změňte načasování

Toto je vlastně podobný případ jako ten předešlý. Milujete se obvykle večer těsně před usnutím? A co takhle vytipovat si ráno, kdy ani jeden příliš nespěcháte, a k partnerovi se výmluvně přitulit? Nebo mu navrhnout, že se k němu přidáte, až bude mířit do sprchy? Jakékoli (byť sebemenší) vybočení z každodenní všednosti může roztočit kolotoč dalších změn. A to přesně chcete!

Nekritizujte

Všichni víme, jak křehké je mužské ego – navíc když jde o milenecké schopnosti. Nikdy, nikdy, nikdy partnerovi nic nevyčítejte a nekritizujte ho. Jinak se taky může stát, že namísto průměrného sexu nebudete mít žádný. „My chlapi jsme hrozně ješitní. Při prvním náznaku kritiky se urazíme a tím diskuse končí,“ upozorňuje za všechny pány tvorstva můj kamarád Jiří.

Nikdy neříkejte partnerovi, že vás sex s ním nebaví, i kdyby to byla tisíckrát pravda. Raději mu povězte, že ho máte ráda, ráda se s ním milujete, a proto vás napadá, čím byste mohli sex okořenit a co třeba příště vyzkoušet. Zkrátka trošku jako s malým dítětem. A rovnou se ho zeptejte, jak byste ho mohla potěšit vy (a příště to realizujte). Uvidíte, že takhle docílíte svého snáz než negativním přístupem.

Hlavně ale nezapomínejte, že každý z nás je jiný a na každého platí něco úplně jiného – a jste to vy, kdo by měl partnera znát nejlíp. A také mějte na paměti, že vztahy se prostě mění a vyvíjejí a nikdo po pár letech soužití neprožívá stejnou milostnou euforii jako na začátku. Sex v dlouhodobém vztahu je zkrátka jiný, což nutně nemusí znamenat, že horší. Jen na něm, aby vám nezevšedněl, musíte „pracovat“ oba dva.